無視防颱禁令！澎湖釣客漁港垂釣遭舉發 最高可罰25萬

鳳凰颱風來襲，澎湖縣政府昨晚發布禁限制令，要求民眾停止海域和港區活動，但是，今天中午海巡署金馬澎分署發現有民眾違規垂釣，當場依法舉發，依災害防救法移送法辦，成為澎湖今年首次依禁限令開罰。

海巡署第七岸巡隊表示，澎湖縣政府發布鳳凰颱風禁制令後，海巡人員今天清晨立即展開防颱勸離與巡查行動，今天中午12時45分，在西嶼小門漁港，發現釣客無視禁令，在小門漁港碼頭旁釣魚，立即派員勸導，但釣客仍不肯離去，才舉發釣客，案送澎湖縣政府裁罰，可罰5萬元至25萬元罰鍰。