無視防颱禁令！澎湖釣客漁港垂釣遭舉發 最高可罰25萬

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

鳳凰颱風來襲，澎湖縣政府昨晚發布禁限制令，要求民眾停止海域和港區活動，但是，今天中午海巡署金馬澎分署發現有民眾違規垂釣，當場依法舉發，依災害防救法移送法辦，成為澎湖今年首次依禁限令開罰。

海巡署第七岸巡隊表示，澎湖縣政府發布鳳凰颱風禁制令後，海巡人員今天清晨立即展開防颱勸離與巡查行動，今天中午12時45分，在西嶼小門漁港，發現釣客無視禁令，在小門漁港碼頭旁釣魚，立即派員勸導，但釣客仍不肯離去，才舉發釣客，案送澎湖縣政府裁罰，可罰5萬元至25萬元罰鍰。

第七岸巡隊這次巡查重點區域，包含觀音亭、山水、隘門、林投沙灘等熱門景點。巡查人員在觀音區發現仍在海邊散步的民眾，經現場勸導後均順利離開危險區域，呼籲民眾在禁制令期間，切勿前往海邊觀浪或進行任何海上活動。

海巡人員取締違反颱風禁制令的釣客。圖／海巡署第七岸巡隊提供
海巡人員取締違反颱風禁制令的釣客。圖／海巡署第七岸巡隊提供
鳳凰颱風來襲，海巡人員取勸導在岸邊散步的民眾。圖／海巡署第七岸巡隊提供
鳳凰颱風來襲，海巡人員取勸導在岸邊散步的民眾。圖／海巡署第七岸巡隊提供

