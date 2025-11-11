影／鳳凰颱風逼近！彰化釣客突意識不清 消防員徒步2公里救援

中央氣象署已發布鳳凰颱風海上陸上颱風警報，1名年約60歲男性釣客今天上午仍到彰化縣芳苑鄉漢寶濕地釣魚時，突身體不適，友人趕緊通報救援，消防人員到場時男子已意識不清，緊急送醫救治。

彰化縣消防局今天上午9時36分接獲報案，漢寶濕地有釣客需要救援，漢寶及鹿港分隊即出動2輛消防車、1艘船艇、2輛救護車，共6名消防人員前往救援。

消防及海巡人員到達現場發現，男性釣客位置離岸邊還有近2公里，由於已經退潮，無法用船艇接駁，因此消防與海巡人員即徒步在強風中走過濕地到達現場救援，發現男子已意識不清，即合力以擔架將男子搬運回岸邊，再由救護車送往醫院救治。