駕曳引車10公噸鋼捲掉落 砸破基隆港圍牆…里長建議別重建
張姓男子今天駕駛曳引車行經基隆市中山三路時，拖板上重5至10公噸的3個鋼捲掉落路面，把基隆港的圍牆撞破一個大洞。警方獲報到場處理，疏導雙向單線行駛。張男接受酒測，數值為0。毀損部分，由張男與基隆港務分公司協調善後。
56歲張男今天駕駛曳引車，後方板架裝載10公噸、7公噸和5公噸的鋼捲，行駛中山三路要接基隆港西岸聯外道路前往大武崙地區時，3個鋼捲因未妥善固定，全數從板架滑落路面。
事故發生後，7公噸和5公噸的鋼捲掉落在板架旁，但是10噸的鋼捲往港區方向滾動，撞擊基隆港的圍牆後，倒塌一大片。
消防局獲報派遣人車前往現場，張男未受傷，不用送醫。員警也到場測繪，並對張男實施酒測，數值為0，並非酒後駕駛肇禍。
張男說，雨天開車，他不敢開太快，沒想到鋼捲會在板架上滑動，最後全掉落到路面，其中1個還砸毀基隆港圍牆。
當地中山區和平里長張和妹說，基隆港已經拆掉不少圍牆，這處圍牆被撞毀後，其實不見得要修復，讓民眾可以從道路直接看到港區景象。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言