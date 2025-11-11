駕曳引車10公噸鋼捲掉落 砸破基隆港圍牆…里長建議別重建

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

張姓男子今天駕駛曳引車行經基隆市中山三路時，拖板上重5至10公噸的3個鋼捲掉落路面，把基隆港的圍牆撞破一個大洞。警方獲報到場處理，疏導雙向單線行駛。張男接受酒測，數值為0。毀損部分，由張男與基隆港務分公司協調善後。

56歲張男今天駕駛曳引車，後方板架裝載10公噸、7公噸和5公噸的鋼捲，行駛中山三路要接基隆港西岸聯外道路前往大武崙地區時，3個鋼捲因未妥善固定，全數從板架滑落路面。

事故發生後，7公噸和5公噸的鋼捲掉落在板架旁，但是10噸的鋼捲往港區方向滾動，撞擊基隆港的圍牆後，倒塌一大片。

消防局獲報派遣人車前往現場，張男未受傷，不用送醫。員警也到場測繪，並對張男實施酒測，數值為0，並非酒後駕駛肇禍。

張男說，雨天開車，他不敢開太快，沒想到鋼捲會在板架上滑動，最後全掉落到路面，其中1個還砸毀基隆港圍牆。

當地中山區和平里長張和妹說，基隆港已經拆掉不少圍牆，這處圍牆被撞毀後，其實不見得要修復，讓民眾可以從道路直接看到港區景象。

張男今天駕駛曳引車行經基隆市中山三路時，拖板載運的鋼捲掉落路面，把基隆港的圍牆撞破一個大洞。記者邱瑞杰／攝影
相關新聞

台南安平水域女子墜河又有男浮屍 警籲民眾鳳凰颱風期間勿到海邊

輕度颱風「鳳凰」逼近，中央氣象署持續發布海上及陸上颱風警報，台南市安平區四草大橋今天清晨驚傳女子落海，警消搜尋中；另外，...

北市東區2精品店賣假貨被抄 LV、CHANEL、DIOR都1折賣

台北市林姓、蕭姓女子各在東區經營精品服飾店，聯合向大陸廠商採購LV、CHANEL、DIOR等20餘家品牌的仿冒品，以原價...

花蓮警車陷泥沼 鳳凰颱風豪雨中執勤驚險脫困

受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，花蓮從昨天晚上開始陸續下大豪雨，馬太鞍溪水暴漲外，光復鄉農田水也有溢流，防汛道路都是泥...

颱風天宜蘭佛光大學傳火警 雲起樓研究室悶燒消防火速撲救

宜蘭的佛光大學傳出火警，校內雲起樓4樓今天下午1時許突然冒出濃煙，消防局獲報派員上山灌救，很快撲滅火勢。今天全縣停班停課...

無視防颱禁令！澎湖釣客漁港垂釣遭舉發 最高可罰25萬

鳳凰颱風來襲，澎湖縣政府昨晚發布禁限制令，要求民眾停止海域和港區活動，但是，今天中午海巡署金馬澎分署發現有民眾違規垂釣，...

影／鳳凰颱風逼近！彰化釣客突意識不清 消防員徒步2公里救援

中央氣象署已發布鳳凰颱風海上陸上颱風警報，1名年約60歲男性釣客今天上午仍到彰化縣芳苑鄉漢寶濕地釣魚時，突身體不適，友人...

