颱風天宜蘭佛光大學傳火警 雲起樓研究室悶燒消防火速撲救

宜蘭的佛光大學傳出火警，校內雲起樓4樓今天下午1時許突然冒出濃煙，消防局獲報派員上山灌救，很快撲滅火勢。今天全縣停班停課，當時現場並沒有師生，無人受傷，僅小範圍辦公室桌椅受損，將待消防局鑑識釐清起火原因。

校方表示，今天下午1時20分，雲起樓4樓研究室疑似發生悶燒，走廊滿是黑煙，校內消防警報立刻啟動，當時有老師在附近研究室，聽到聲響並發現有濃煙冒出，同步報案。宜蘭縣消防局獲報派出3個分隊人車趕上山布設水線灌救，很快將火勢撲滅。

校方表示，今天全縣停班停課，現場沒有人員傷亡，師生均平安，感謝消防局迅速撲救，僅輕微設備受損，現場只是一般研究室，並沒有堆置太多物品，財損十分輕微，僅有一小部分的桌椅被燒毀，牆壁被濃煙燻黑。