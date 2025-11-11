快訊

台南安平水域女子墜河又有男浮屍 警籲民眾鳳凰颱風期間勿到海邊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

輕度颱風「鳳凰」逼近，中央氣象署持續發布海上及陸上颱風警報，台南市安平區四草大橋今天清晨驚傳女子落海，警消搜尋中；另外，下午安平碼頭又發現一具男性浮屍，警方通知家屬前往指認，轄區警方呼籲，颱風外圍環流可能伴隨強降雨及強陣風，民眾多加留意。

今天清晨6時許，台南市警第四分局獲報，在四草大橋上有一輛機車停在上面，現場有酒瓶、拖鞋、安全帽，但沒看到人；警方調閱監視器，發現凌晨3時許疑似有人影墜落於鹽水溪，緊急通知消防到場協助尋找，同時查詢機車車主身分為38歲的王姓女子，通知家屬。

家屬表示，王女因近日失業，心情不佳，不知道為什麼會在半夜跑去四草大橋，也不知道為什麼會墜落橋下；警消搜尋到天亮，因風浪過大，目前只在岸邊持續搜尋，若風浪轉小，再出動救生艇打撈。

今天下午1時許，台南市消防局也接獲報案，安平區安億路安平漁港水域、安平漁人碼頭有浮屍漂流，消防出動6車、9人，將遺體打撈上岸；經查，死者為69歲李姓男子，身上有攜帶證件，育有一子一女，目前已通知家屬，詳細落水原因與死亡時間仍待警方調查。

颱風天安平區連續兩起落水案件，轄區第四警分局呼籲，颱風外圍環流可能伴隨強降雨及強陣風民眾應儘量避免前往山區、海邊及河川活動，以防範坍方、落石及溪水暴漲等危險；警方也在安平漁港、觀夕平台、四草大橋及漁光島等臨海沿岸區域加強巡查，勸離岸邊民眾。

警方提醒，民眾切勿靠近岸邊觀浪、垂釣或進入危險水域，確保自身生命財產安全；並請市民提早加強住家周邊環境巡查，加固門窗，將陽台、屋頂上的花盆及雜物等易墜落物移入室內或妥善固定，同時備妥手電筒、電池、飲用水、緊急糧食及常備藥品等防災物資，確認家中排水系統暢通。

分局長曹儒林呼籲，颱風來襲，市民可多利用「台南市政府官方LINE」及「台南水情即時通APP」，即時掌握最新水情與防災資訊；如有需要砂包與防水擋板，可向區公所洽詢領取。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

今天下午1時許，台南市消防局也接獲報案，安平區安億路安平漁港水域、安平漁人碼頭有浮屍漂流。記者袁志豪／翻攝
今天下午1時許，台南市消防局也接獲報案，安平區安億路安平漁港水域、安平漁人碼頭有浮屍漂流。記者袁志豪／翻攝
今天下午1時許，台南市消防局也接獲報案，安平區安億路安平漁港水域、安平漁人碼頭有浮屍漂流，消防出動打撈。記者袁志豪／翻攝
今天下午1時許，台南市消防局也接獲報案，安平區安億路安平漁港水域、安平漁人碼頭有浮屍漂流，消防出動打撈。記者袁志豪／翻攝
警方前往安平漁港、觀夕平台、四草大橋及漁光島等臨海沿岸區域加強巡查，勸離岸邊民眾。記者袁志豪／翻攝
警方前往安平漁港、觀夕平台、四草大橋及漁光島等臨海沿岸區域加強巡查，勸離岸邊民眾。記者袁志豪／翻攝
警方前往安平漁港、觀夕平台、四草大橋及漁光島等臨海沿岸區域加強巡查，勸離岸邊民眾。記者袁志豪／翻攝
警方前往安平漁港、觀夕平台、四草大橋及漁光島等臨海沿岸區域加強巡查，勸離岸邊民眾。記者袁志豪／翻攝

