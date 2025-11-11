高雄梓官海岸遭回填營建廢棄物 土地管理人與拆除業者遭起訴

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

高雄市梓官區赤崁新段海岸一處土地遭非法回填營建廢棄物，經保七總隊會同環境部環管署、高市環保局查獲土地管理人郭姓男子因海岸邊坡遭海浪侵蝕，向承攬拆除工程的楊姓男子索要廢磚塊、廢混凝土塊覆蓋，兩人未經主管機關許可，於該處傾倒多車次廢棄物，全案依廢棄物清理法起訴兩人。

保七總隊指出，去年8月14日接獲民眾陳情，在梓官區赤崁新段海岸發現楊男駕駛大貨車，正將拆除工程產生的營建混合物傾倒於海岸邊坡，現場回填物包含廢水泥塊、廢磚塊、廢鋼筋及廢石膏板等，經確認共有14車次，並扣留涉案車輛。

調查指出，郭姓管理人發現所管理土地海岸邊坡，因長期受海浪侵蝕而流失，向楊姓男子索取拆除工程產出廢磚塊、廢混凝土塊，希望以此覆蓋邊坡土壤。

楊男未持有廢棄物清除、處理許可，仍多次運送廢棄物至該地傾倒；郭男未經主管機關核准，擅自提供土地堆置及回填廢棄物，兩人皆涉及違反廢棄物清理法。

環保局去年9月13日依違反廢清法第46條規定移送法辦，地檢署調查後，今年5月14日依廢清法第46條第3款、4款提起公訴，環保局依同法開罰金額6千元至3百萬元不等，另依第71條規定要求限期清除，以恢復環境。

環保局表示，該起案件涉及在海岸線敏感區域傾倒營建廢棄物，不僅破壞海岸地形，也可能造成土壤與海洋污染，將持續配合檢警院追查涉案行為，對非法回填絕不寬貸。

現場傾倒棄置營建混合物。圖／環保局提供
現場傾倒棄置營建混合物。圖／環保局提供
當場扣留偷倒車輛。圖／環保局提供
當場扣留偷倒車輛。圖／環保局提供

廢棄物 環保局 高雄市
