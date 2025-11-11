北市東區2精品店賣假貨被抄 LV、CHANEL、DIOR都1折賣

台北市林姓、蕭姓女子各在東區經營精品服飾店，聯合向大陸廠商採購LV、CHANEL、DIOR等20餘家品牌的仿冒品，以原價約1折販售；刑事局查獲林、蕭及店員張姓女子依商標法函送，查扣近600件商品由被害業者辨識，近期確認均為仿冒品，侵權市值3000萬元。

警方調查，50歲林姓女子在北市大安區忠孝東路4段經營精品服飾店，56歲蕭姓女子在其樓上開店，僱用45歲張姓女子當店員；林、蕭共同赴大陸廣東省深圳市，向大陸廠商加微信好友後聯繫進貨，寄衣服、鞋子、皮包、飾品等名牌仿冒品來台。

兩家服飾店提供LV、CHANEL、DIOR等20餘家品牌的仿冒品，公開陳列銷售，與客人加LINE傳送仿冒品照片供訂購，或由客人指定商品提供照片後由商家訂貨，售價約為真品價格1成、進貨成本3至4倍，店面每月營業額逾100萬元。

刑事局智慧財產權大隊偵一隊接獲線報，購買商品向被害業者確認是仿冒品，今年5月搜索兩間服飾店，帶回林、蕭、張。林、蕭坦承採購仿冒品販售，警詢後依商標法函送。