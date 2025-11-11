影／亂丟菸蒂彈中女騎士 男被質問「怎可亂彈」暴怒持傘打人被逮

新北市56歲陳男昨午4時許在永和區竹林路上邊走邊抽菸後亂丟菸蒂，彈中一旁等紅燈的30歲賴姓女騎士。賴女上前反映「怎麼可以亂彈？」不料陳男竟暴怒持雨傘攻擊導致賴女臉部受傷。一旁民眾見義勇為制伏陳男並報警，警詢後依傷害罪嫌送辦。

遭陳男攻擊的賴女在網路社群Threadsz發文表示，當時騎機車在等待長達90幾秒的紅綠燈，此時陳男刻意走到賴女面前抽菸，抽完接著把菸蒂彈向她的手後就走了。賴女騎上前詢問「菸蒂怎麼可以這樣亂彈？」陳男竟回「啊不然妳想怎樣？」下一秒竟持雨傘朝賴女臉部攻擊。一旁正義哥立即上前將陳男制伏並報警。

永和警獲報趕抵現場，經查56歲陳男抽完菸亂丟菸蒂彈中賴女，被賴女質問後竟揮舞雨傘攻擊，導致賴女臉部有3公分撕裂傷。陳男犯案後準備逃逸，被一旁見義勇為民眾制伏。警方將陳男依傷害現行犯將其逮捕並帶回警局，並通報救護車將賴女送醫縫合，詢後將陳男依傷害罪嫌移送法辦。