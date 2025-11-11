快訊

鳳凰來襲玉山清空 81隊登山客全數安全下山

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

颱風「鳳凰」逼近台灣，中央氣象署昨發布海上颱風警報，玉山國家公園昨天下午5時30分起公告全面禁止入園。經園方連夜通知與協調，截至今天上午，原滯留山區的登山隊伍已全數安全撤離下山，未傳出受困或事故。

玉管處表示，颱風警報發布當下，園區共有81隊、286人在山區活動，分布於玉山主峰、群峰線與其他長程路線。玉管處即時啟動防災機制，透過山屋聯絡與衛星通訊通知各隊伍下撤。昨晚尚有2隊、14人仍在撤離途中，另有2隊、4人因天候惡化暫宿山區避難，經今晨統計，全數順利脫離高山區域。

管理處指出，因應颱風來襲，公告禁止入園期間，所有已核發之入園許可證均依規定失效，待颱風警報解除並完成災後檢查後，將再公告恢復入園日期。

園方也強調，近年玉山山區氣候變化劇烈，颱風期間風雨強度往往超出平地預期。呼籲山友規畫登山行程時應隨時掌握天氣動態，遇警報發布務必配合管制，並確保隨身攜帶防風防雨裝備與衛星通訊器材，以利緊急時聯繫與應變。

玉管處表示，這次能在颱風登陸前完成所有撤離，歸功於各登山隊的配合與提前因應，也顯示山友防災意識提升，園方將持續監控颱風動態與降雨情形，待天候穩定後再恢復開放，確保山域安全無虞。

鳳凰颱風來襲，玉山國家公園內所有登山隊今天上午全部撤離。圖／玉管處提供
鳳凰颱風來襲,玉山國家公園內所有登山隊今天上午全部撤離。圖／玉管處提供
鳳凰颱風來襲，玉山國家公園內所有登山隊今天上午全部撤離。圖／玉管處提供
鳳凰颱風來襲，玉山國家公園內所有登山隊今天上午全部撤離。圖／玉管處提供

颱風 警報 衛星通訊
