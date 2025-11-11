快訊

服用安眠藥開車上路 竹南婦意識不清自撞號誌桿

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣竹南鎮環市路三段昨午發生一起自小客車自撞號桿事故，轄區竹南派出所長張志欽與警員杜欣諭於巡邏經過時，見車輛自撞號誌桿後仍持續空轉，立即下車協助，發現32歲女駕駛意識不清，立即呼叫救護車將她拉出送醫。

警方指出，現場員警發現肇事車輛車門上鎖，32歲洪姓女駕駛毫無反應，擔心其安危，遂立即破窗開鎖將她救出，洪女雖無明顯外傷，但語焉不詳，並自稱駕車前曾服用安眠藥，隨後由救護人員送醫治療，並通知家屬到院關心。

警方檢視車內未發現違禁物，且洪女酒測值為0，初步排除酒駕，還好該車剛從騎樓開出要上路，車速不快，車子也還未駛入車道，詳細肇因仍待進一步調查。

竹南分局提醒，駕駛人若服用安眠藥等影響精神與反應之藥物後仍駕車上路，並出現不能安全駕駛情形，可能觸犯刑法公共危險罪，呼籲民眾切勿心存僥倖，應避免用藥後駕駛，以維護自身與他人安全。

警方破窗開鎖將女駕駛拉出，洪女雖無明顯外傷，但語焉不詳，隨後由救護人員送醫治療。圖／警方提供
警方破窗開鎖將女駕駛拉出，洪女雖無明顯外傷，但語焉不詳，隨後由救護人員送醫治療。圖／警方提供
肇事轎車剛從騎樓開出要上路，還未駛入車道及自撞號誌桿，詳細肇因仍待進一步調查。圖／警方提供
肇事轎車剛從騎樓開出要上路，還未駛入車道及自撞號誌桿，詳細肇因仍待進一步調查。圖／警方提供

自撞 酒駕 車道
