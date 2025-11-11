聽新聞
影／獨居婦在家滑倒見警消破門大哭 警喊「沒事了我來協助你」
台中市清水區一名獨居婦人前晚在家滑倒受傷，打電話求助，她看到警消破門時大哭，員警安慰她喊「沒事了，我來協助你」，與救護人員合力送她到醫院檢查治療。
中市清水區75歲獨居陳姓婦人，前晚9時在家從二樓下樓梯快到一樓時不慎摔下來，撞擊地面造成手腳受傷及背疼痛，仰躺地面無法自行爬起，婦人的兒女都在外地工作，幸好手機掉在身旁，她打電話向附近親屬求救，親屬雖趕到場卻因無鑰匙無法開門救援，趕緊打電話向警方報案請求協助。
清水警分局清水派出所副所長程士坤、員警吳彥融，獲報立即到場瞭解，並通知消防救護人員到場，鄰近的1名鎖匠聞訊也立即加入搶救行列開鎖，但因大門及三樓門內均反鎖無法開啟，警消為能及時救人，決定由住家三樓使用油壓工具進行破門。
眾人進入後在一樓客廳發現婦人仰躺在地板動彈不得，看到救護人員到場，婦人放聲大哭喊著「全身疼痛」，員警安慰她「沒事了，我們來協助你」，經救護人員檢視無明顯外傷，意識尚清楚，警消及民眾合力將婦人送上救護車送往醫院救治，結束一場驚魂記。
清水警分局長鄭鴻文表示，家中如有獨居老人，應多加關懷長輩身體狀況，希望民眾也能秉持敦親睦鄰、守望相助的精神，如果發現獨居長輩有異狀或任何需要警方協助情事，可以立即撥打110報案專線請求警方協助。
