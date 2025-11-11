快訊

三星Galaxy S26發表會不延後爆「明年2月準時開賣」！手機處理器意外曝光

寶佳少東林家宏鐵了心搶中工經營權 戰線擴至中石化？

鳳凰颱風竟有主題曲！台語「轟轟轟」太魔性 網友狂cue舒華

聽新聞
0:00 / 0:00

雲南人網購橡皮艇帶兒偷渡桃園只花29.5公升油 二審仍判8月徒刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

中國大陸雲南男子宋元坤5月15日清晨從福建省平潭縣海岸，帶著兒子駕橡皮艇偷渡來台，傍晚抵達桃園觀音沙灘休息，翌日向警方求助，桃園地檢署訊後聲押獲准。父子經測謊，查無國安因素入台事證，依違反入出國及移民法起訴，宋子由桃園地院少年法庭處理。桃園地院依未經許可進入台灣地區罪判宋8月徒刑，台灣高等法院今駁回上訴。

起訴指出，來自雲南農村的工人宋元坤（41歲）因覺得「生活不易」，計畫帶著學美髮的長子（17歲）「到台灣找出路」，5月15日清晨6時，宋氏父子自距離我國海岸約68海浬的福建省平潭縣君山鎮某海岸，利用「拼多多購物網」買的充氣式橡皮艇，懸掛馬力船外機出海。

宋元坤表示，父子倆行駛11個小時又30分鐘後，當天下午5時30分抵達我國桃園市觀音區觀塘液化天然氣廠旁的沙灘，偷渡台灣境內，上岸後，曾到附近的OK便利商店吃晚餐，之後返回沙灘過夜。父子16日上午一路問，走了近40分鐘，於上午8點向桃園市警大園分局觀音分駐所求助，「搭網購小艇入台」一事才曝光。

警方立刻通知海巡署，將宋氏父子帶回上岸的沙灘，現場扣得充氣式橡皮艇、舷外機、腳踩打氣桶、汽艇維修等工具零件，3個總計70公升的油桶竟還剩40.5公升，兩人身上有新台幣2410元與手機、銀聯卡。

據了解，宋雲坤僅憑著「台灣是富庶寶島」印象，便決定帶兒子來台就學，同時希望找到新出路，於是從雲南農村到福建沿海，用網購的橡皮艇跨過台灣海峽。針對宋氏父子來台是否有要刺探軍情，檢方將父子分別送測謊，結果都通過，顯示並非想要刺探，也沒有宣示主權之意，也因為沒多餘的錢，只好向警方自首。

桃院審酌宋元坤坦承犯行、態度尚可，兼衡犯罪動機、手段、情節、所生危害等一切情狀，判他8月徒刑，而「大陸地區」依兩岸人民關係條例規定，指的是台灣地區以外的中華民國領土，因此「大陸地區人民」並不適用刑法第95條外國人驅逐出境，至於他的身分是否須強制出境，由行政機關裁量。

高院刑事庭今維持一審見解，駁回上訴。

中國雲南男子宋元坤憑著「台灣是富庶寶島」印象，從福建省平潭搭網路購買的橡皮艇偷渡來台，桃園地院依未經許可進入台灣地區罪判宋8月徒刑，台灣高等法院今駁回上訴。記者王宏舜／攝影
中國雲南男子宋元坤憑著「台灣是富庶寶島」印象，從福建省平潭搭網路購買的橡皮艇偷渡來台，桃園地院依未經許可進入台灣地區罪判宋8月徒刑，台灣高等法院今駁回上訴。記者王宏舜／攝影

桃園地院 沙灘 觀音
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

怎麼認定能放颱風假？桃園勞動局：通勤途經桃園也能放

颱風來襲！桃園今停班停課掀熱議 網友：昨晚真的很恐怖

鳳凰颱風逼近、桃園宣布停班課 百貨營業狀況大不同

跟進桃園停班課 SOGO中壢店11月11日暫停營業、周年慶順延一天

相關新聞

影／亂丟菸蒂彈中女騎士 男被質問「怎可亂彈」暴怒持傘打人被逮

新北市56歲陳男昨午4時許在永和區竹林路上邊走邊抽菸後亂丟菸蒂，彈中一旁等紅燈的30歲賴姓女騎士。賴女上前反映「怎麼可以...

住家大門未上鎖...2賊進屋偷25萬 清水警方鎖定身分追查

台中市梧棲區一處住宅大門昨天未上鎖，被2名男子闖入行竊偷走25萬元，警方鎖定2人追查中；被害人向丈夫說對不起，自己心痛自...

服用安眠藥開車上路 竹南婦意識不清自撞號誌桿

苗栗縣竹南鎮環市路三段昨午發生一起自小客車自撞號桿事故，轄區竹南派出所長張志欽與警員杜欣諭於巡邏經過時，見車輛自撞號誌桿...

鳳凰來襲玉山清空 81隊登山客全數安全下山

颱風「鳳凰」逼近台灣，中央氣象署昨發布海上颱風警報，玉山國家公園昨天下午5時30分起公告全面禁止入園。經園方連夜通知與協...

影／獨居婦在家滑倒見警消破門大哭 警喊「沒事了我來協助你」

台中市清水區一名獨居婦人前晚在家滑倒受傷，打電話求助，她看到警消破門時大哭，員警安慰她喊「沒事了，我來協助你」，與救護人...

雲南人網購橡皮艇帶兒偷渡桃園只花29.5公升油 二審仍判8月徒刑

中國大陸雲南男子宋元坤5月15日清晨從福建省平潭縣海岸，帶著兒子駕橡皮艇偷渡來台，傍晚抵達桃園觀音沙灘休息，翌日向警方求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。