雲南人網購橡皮艇帶兒偷渡桃園只花29.5公升油 二審仍判8月徒刑

中國大陸雲南男子宋元坤5月15日清晨從福建省平潭縣海岸，帶著兒子駕橡皮艇偷渡來台，傍晚抵達桃園觀音沙灘休息，翌日向警方求助，桃園地檢署訊後聲押獲准。父子經測謊，查無國安因素入台事證，依違反入出國及移民法起訴，宋子由桃園地院少年法庭處理。桃園地院依未經許可進入台灣地區罪判宋8月徒刑，台灣高等法院今駁回上訴。

起訴指出，來自雲南農村的工人宋元坤（41歲）因覺得「生活不易」，計畫帶著學美髮的長子（17歲）「到台灣找出路」，5月15日清晨6時，宋氏父子自距離我國海岸約68海浬的福建省平潭縣君山鎮某海岸，利用「拼多多購物網」買的充氣式橡皮艇，懸掛馬力船外機出海。

宋元坤表示，父子倆行駛11個小時又30分鐘後，當天下午5時30分抵達我國桃園市觀音區觀塘液化天然氣廠旁的沙灘，偷渡台灣境內，上岸後，曾到附近的OK便利商店吃晚餐，之後返回沙灘過夜。父子16日上午一路問，走了近40分鐘，於上午8點向桃園市警大園分局觀音分駐所求助，「搭網購小艇入台」一事才曝光。

警方立刻通知海巡署，將宋氏父子帶回上岸的沙灘，現場扣得充氣式橡皮艇、舷外機、腳踩打氣桶、汽艇維修等工具零件，3個總計70公升的油桶竟還剩40.5公升，兩人身上有新台幣2410元與手機、銀聯卡。

據了解，宋雲坤僅憑著「台灣是富庶寶島」印象，便決定帶兒子來台就學，同時希望找到新出路，於是從雲南農村到福建沿海，用網購的橡皮艇跨過台灣海峽。針對宋氏父子來台是否有要刺探軍情，檢方將父子分別送測謊，結果都通過，顯示並非想要刺探，也沒有宣示主權之意，也因為沒多餘的錢，只好向警方自首。

桃院審酌宋元坤坦承犯行、態度尚可，兼衡犯罪動機、手段、情節、所生危害等一切情狀，判他8月徒刑，而「大陸地區」依兩岸人民關係條例規定，指的是台灣地區以外的中華民國領土，因此「大陸地區人民」並不適用刑法第95條外國人驅逐出境，至於他的身分是否須強制出境，由行政機關裁量。