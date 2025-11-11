住家大門未上鎖...2賊進屋偷25萬 清水警方鎖定身分追查

台中市梧棲區一處住宅大門昨天未上鎖，被2名男子闖入行竊偷走25萬元，警方鎖定2人追查中；被害人向丈夫說對不起，自己心痛自責，她丈夫回應「錢不見就不見了，我再賺就有」，一句話立即讓屋主之妻說被療癒。

清水警分局表示，昨天早上接獲卓姓男子報案，稱其位於梧棲區住家遭竊。經調閱監視器畫面發現，因住家大門未上鎖，昨天清晨3時許有2名男子逕自入內，竊取財物及包包後離去，損失金額約25萬元。清水分局受理後立即成立專責小組，目前已掌握該名犯嫌特徵，正積極調閱附近監視器，全力查緝中。

警方表示，對於轄區內不法情事，將全力偵辦、迅速查緝到案，嚴懲不貸。另呼籲民眾平時應落實住家防竊措施，避免成為宵小覬覦目標，可向警察機關申請「治安風水師」服務，協助檢視住宅防竊設施，以降低遭竊風險。民眾如發現陌生或可疑人士於社區徘徊，請發揮守望相助精神，立即撥打110通報警方到場查處，共同維護居民生命、身體及財產安全。