疑身體不適釀禍 金門小客車駕駛自撞路燈桿肋骨斷裂送醫
金門縣金寧鄉頂林路沙崗路段昨天下午3時40分許發生一起交通事故，一名年約68歲的李姓男子駕駛小客車沿頂林路安岐往古寧頭方向直行，行經沙崗路段時，疑似因身體不適，導致操作不當不慎自撞路燈桿；在猛烈撞擊下，小客車前車頭整個毀損，路燈也被撞倒，李男送醫治療。
警方指出，68歲李姓男子駕車沿頂林路由安岐往古寧頭方向行駛，行經沙崗路段時突然失控，衝向路旁路燈桿，事故造成李男胸口肋骨疑似骨裂、左手擦挫傷，經救護人員送醫救治後意識清楚。
金城分局員警到場進行酒測，初步排除酒駕可能；詳細肇事原因仍待釐清。由於撞擊力道強大，導致車頭嚴重毀損，路燈桿整根倒地，養工所後續將評估損害並研議求償事宜。
警方提醒，駕駛上路應隨時注意身體狀況，若感不適或精神不濟，應立即停車休息，切勿勉強駕駛，以免發生意外造成遺憾。
