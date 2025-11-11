快訊

國軍又傳機密外洩！上尉軍官缺錢 竟出賣情報賺虛擬貨幣

「台灣美容界教母」喪命醫美！家屬反對減刑 診所負責人上訴真的減了

中職／桃猿粗暴換帥不滿延燒 「雙林」直言：沒有樂天辦不到的事

疑身體不適釀禍 金門小客車駕駛自撞路燈桿肋骨斷裂送醫

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣金寧鄉頂林路沙崗路段昨天下午3時40分許發生一起交通事故，一名年約68歲的李姓男子駕駛小客車沿頂林路安岐往古寧頭方向直行，行經沙崗路段時，疑似因身體不適，導致操作不當不慎自撞路燈桿；在猛烈撞擊下，小客車前車頭整個毀損，路燈也被撞倒，李男送醫治療。

警方指出，68歲李姓男子駕車沿頂林路由安岐往古寧頭方向行駛，行經沙崗路段時突然失控，衝向路旁路燈桿，事故造成李男胸口肋骨疑似骨裂、左手擦挫傷，經救護人員送醫救治後意識清楚。

金城分局員警到場進行酒測，初步排除酒駕可能；詳細肇事原因仍待釐清。由於撞擊力道強大，導致車頭嚴重毀損，路燈桿整根倒地，養工所後續將評估損害並研議求償事宜。

警方提醒，駕駛上路應隨時注意身體狀況，若感不適或精神不濟，應立即停車休息，切勿勉強駕駛，以免發生意外造成遺憾。

李姓男子駕駛小客車，疑似因身體不適，導致操作不當不慎自撞路燈桿；在猛烈撞擊下，小客車前車頭整個毀損，路燈也被撞倒。圖／警方提供
李姓男子駕駛小客車，疑似因身體不適，導致操作不當不慎自撞路燈桿；在猛烈撞擊下，小客車前車頭整個毀損，路燈也被撞倒。圖／警方提供
金門縣金寧鄉頂林路沙崗路段昨日發生一起交通事故，一名男子駕駛小客車，疑似因身體不適，導致操作不當不慎自撞路燈桿；在猛烈撞擊下，小客車前車頭整個毀損，路燈也被撞倒，李男目前送醫治療。圖／警方提供
金門縣金寧鄉頂林路沙崗路段昨日發生一起交通事故，一名男子駕駛小客車，疑似因身體不適，導致操作不當不慎自撞路燈桿；在猛烈撞擊下，小客車前車頭整個毀損，路燈也被撞倒，李男目前送醫治療。圖／警方提供

交通事故 自撞
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

情侶鬧分手釀禍！高雄男怒燒女友租屋處 大樓百人疏散

租賃車桃機違規載客不服攔檢逃逸 航警局依法開罰

北埔豐石橋橋墩遭撞破！小客車跌落2公尺溪谷 一家四口受困幸無大礙

金門首輛高頂救護車啟用 民力挹注緊急救護量能

相關新聞

住家大門未上鎖...2賊進屋偷25萬 清水警方鎖定身分追查

台中市梧棲區一處住宅大門昨天未上鎖，被2名男子闖入行竊偷走25萬元，警方鎖定2人追查中；被害人向丈夫說對不起，自己心痛自...

影／台東大雨滂沱...台9線大鳥路段車禍 3人送醫1人傷重不治

鳳凰颱風來襲，台東南迴公路今早雨勢不小，台9線大鳥路段發生水果行送貨車與轎車碰撞事故，轎車車頭全毀，車上駕駛傷重不治，因...

情侶鬧分手釀禍！高雄男怒燒女友租屋處 大樓百人疏散

高雄市前鎮區某大樓昨晚發生火警，經、消疏散住戶，半小時滅火後查出，租住9樓的19歲鄭姓男子與女友為了分手爭吵，鄭男涉嫌縱...

雲南人網購橡皮艇帶兒偷渡桃園只花29.5公升油 二審仍判8月徒刑

中國大陸雲南男子宋元坤5月15日清晨從福建省平潭縣海岸，帶著兒子駕橡皮艇偷渡來台，傍晚抵達桃園觀音沙灘休息，翌日向警方求...

龍潭警前進新生醫專 宣導交安與防詐意識強化校園警覺

龍潭警分局為因應桃園市龍潭區新生醫護管理專科學校於日前擴大舉辦校慶活動，特別前進校園設立宣導攤位，積極推動交通安全、犯罪預防等相關安全知識與防範觀念，藉由寓教於樂的互動方式，提升師生與家長的交通安全及犯罪防範意識。

疑身體不適釀禍 金門小客車駕駛自撞路燈桿肋骨斷裂送醫

金門縣金寧鄉頂林路沙崗路段昨天下午3時40分許發生一起交通事故，一名年約68歲的李姓男子駕駛小客車沿頂林路安岐往古寧頭方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。