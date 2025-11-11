快訊

龍潭警前進新生醫專 宣導交安與防詐意識強化校園警覺

桃園電子報／ 桃園電子報

龍潭分局於新生醫專設立宣導攤位。圖：警方提供

龍潭警分局為因應桃園市龍潭區新生醫護管理專科學校於日前擴大舉辦校慶活動，特別前進校園設立宣導攤位，積極推動交通安全、犯罪預防等相關安全知識與防範觀念，藉由寓教於樂的互動方式，提升師生與家長的交通安全及犯罪防範意識。

本次宣導活動針對多項重點議題進行深入宣導，為避免無照駕駛等交通安全問題，特別提醒學校師生及家長，務必遵守交通法規規定，「不無照駕駛、不提供交通載具予無照者、取得駕照後正確及防禦駕駛」等觀念，另宣導無照駕駛罰則的提高，於115年上半年起，機車駕駛人可處1萬8000元以上3萬6000元以下罰鍰，汽車駕駛人處3萬6000元以上6萬元以下罰鍰，並均當場移置保管車輛。並特別引進「酒醉模擬眼鏡」體驗活動，讓同學親身感受酒後視線模糊、判斷失準的危險狀況，深刻了解「酒後不開車」的重要性。此外，11月同步推動「行人交通安全大執法」專案，針對「車不讓人」及「行人違規」等違法行為加強取締，提醒學生務必遵守交通規則，養成「車輛停讓、行人守法」的良好習慣。另在防詐識詐方面，宣導學生求職面試時防範詐團藉機騙取存摺、提款卡、身分證等個人重要證件，如強調高報酬、工作輕鬆、赴國外兼旅遊等工作必須小心有詭，充分與父母或師長討論，必要時一同前往面試了解，才能保護自身安全。

龍潭警分局長施宇峰特別呼籲，近期適逢政府普發現金一萬元，詐騙集團也趁機以假網站、假貼文等手法詐取個資或金錢，呼籲民眾認明官方唯一網址https://10000.gov.tw/，提高警覺，切勿輕信網路訊息，如有疑慮可撥打反詐騙專線「165」或報案專線「110」查證，以免一時不察，遭受詐騙。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龍潭警前進新生醫專 宣導交安與防詐意識強化校園警覺

詐騙集團 桃園 無照駕駛
龍潭警分局為因應桃園市龍潭區新生醫護管理專科學校於日前擴大舉辦校慶活動，特別前進校園設立宣導攤位，積極推動交通安全、犯罪預防等相關安全知識與防範觀念,藉由寓教於樂的互動方式,提升師生與家長的交通安全及犯罪防範意識。

