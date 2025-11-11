聽新聞
影／閃燈路口未禮讓...台中北屯賓士撞速霸陸休旅車 2人受傷
台中市謝姓男子駕駛賓士車在昨天深夜，行經北屯區一處閃燈路口時，撞上駕駛速霸陸休旅車的李女，賓士車碰撞後，還衝向路旁路旁號誌燈桿，二人受到輕傷；警方調查，二人都未測得酒精濃度，謝男、李女行向分別為閃紅、閃黃燈，初判是行經路口未停讓、減速釀禍，詳細肇因待查。
第五警分局在10日深夜11時18分獲報，北屯區青島路、柳陽西街口發生一起交通事故，警方到場調查，案發前謝男（21歲）駕駛賓士車行駛在柳陽西街，李女（48歲）駕駛速霸陸休旅車則行駛在青島路，兩車在路口發生碰撞，造成謝男、李女均受傷，由救護車送往中國醫藥大學附設醫院治療。
警方調查，2名駕駛無酒駕情事，現場為閃燈路口，謝男行向為閃紅燈、李女為閃黃燈，初判是行經閃燈路口未停讓釀禍，詳細肇事原因將由鑑定單位進一步分析釐清，
警方呼籲，用路人行經路口時應減速慢行並注意左右來車，確實遵守號誌指示，以保障自身與他人行車安全。
