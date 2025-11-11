快訊

影／閃燈路口未禮讓...台中北屯賓士撞速霸陸休旅車 2人受傷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市謝姓男子駕駛賓士車在昨天深夜，行經北屯區一處閃燈路口時，撞上駕駛速霸陸休旅車的李女，賓士車碰撞後，還衝向路旁路旁號誌燈桿，二人受到輕傷；警方調查，二人都未測得酒精濃度，謝男、李女行向分別為閃紅、閃黃燈，初判是行經路口未停讓、減速釀禍，詳細肇因待查。

第五警分局在10日深夜11時18分獲報，北屯區青島路、柳陽西街口發生一起交通事故，警方到場調查，案發前謝男（21歲）駕駛賓士車行駛在柳陽西街，李女（48歲）駕駛速霸陸休旅車則行駛在青島路，兩車在路口發生碰撞，造成謝男、李女均受傷，由救護車送往中國醫藥大學附設醫院治療。

警方調查，2名駕駛無酒駕情事，現場為閃燈路口，謝男行向為閃紅燈、李女為閃黃燈，初判是行經閃燈路口未停讓釀禍，詳細肇事原因將由鑑定單位進一步分析釐清，

警方呼籲，用路人行經路口時應減速慢行並注意左右來車，確實遵守號誌指示，以保障自身與他人行車安全。

台中市北屯區青島路、柳陽西街的閃燈路口，昨天發生一起賓士車與速霸陸休旅車碰撞的交通事故。記者陳宏睿／翻攝
休旅車 交通事故
相關新聞

住家大門未上鎖...2賊進屋偷25萬 清水警方鎖定身分追查

台中市梧棲區一處住宅大門昨天未上鎖，被2名男子闖入行竊偷走25萬元，警方鎖定2人追查中；被害人向丈夫說對不起，自己心痛自...

影／台東大雨滂沱...台9線大鳥路段車禍 3人送醫1人傷重不治

鳳凰颱風來襲，台東南迴公路今早雨勢不小，台9線大鳥路段發生水果行送貨車與轎車碰撞事故，轎車車頭全毀，車上駕駛傷重不治，因...

情侶鬧分手釀禍！高雄男怒燒女友租屋處 大樓百人疏散

高雄市前鎮區某大樓昨晚發生火警，經、消疏散住戶，半小時滅火後查出，租住9樓的19歲鄭姓男子與女友為了分手爭吵，鄭男涉嫌縱...

影／獨居婦在家滑倒見警消破門大哭 警喊「没事了我來協助你」

台中市清水區一名獨居婦人前晚在家滑倒受傷，打電話求助，她看到警消破門時大哭，員警安慰她喊「沒事了，我來協助你」，與救護人...

雲南人網購橡皮艇帶兒偷渡桃園只花29.5公升油 二審仍判8月徒刑

中國大陸雲南男子宋元坤5月15日清晨從福建省平潭縣海岸，帶著兒子駕橡皮艇偷渡來台，傍晚抵達桃園觀音沙灘休息，翌日向警方求...

龍潭警前進新生醫專 宣導交安與防詐意識強化校園警覺

龍潭警分局為因應桃園市龍潭區新生醫護管理專科學校於日前擴大舉辦校慶活動，特別前進校園設立宣導攤位，積極推動交通安全、犯罪預防等相關安全知識與防範觀念，藉由寓教於樂的互動方式，提升師生與家長的交通安全及犯罪防範意識。

