情侶鬧分手釀禍！高雄男怒燒女友租屋處 大樓百人疏散

高雄市前鎮區某大樓昨晚發生火警，經、消疏散住戶，半小時滅火後查出，租住9樓的19歲鄭姓男子與女友為了分手爭吵，鄭男涉嫌縱火釀災，逮捕他依公共危險罪嫌移送法辦。

高雄市前鎮區鄭和南路某棟15樓大樓昨晚9時30分冒出火煙，消防局出動14車44人前往搶救，疏散上百名居民。消防員發現起火處在9樓，趕緊布水線滅火，約半小時後撲滅火勢，未造成傷亡。

警、消查出，起火的房屋是一名19歲女子承租，與鄭姓男友（19歲)同住，當時鄭男逃下樓後，警方上前查問他，屋內如何起火，鄭男隨即坦承他點火燒衣櫃內的衣服造成火警，警方立即逮捕鄭男，並聯繫他女友返回租屋處，也找到房東。因屋內燒毀，房東也要求賠償。