情侶鬧分手釀禍！高雄男怒燒女友租屋處 大樓百人疏散

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市前鎮區某大樓昨晚發生火警，經、消疏散住戶，半小時滅火後查出，租住9樓的19歲鄭姓男子與女友為了分手爭吵，鄭男涉嫌縱火釀災，逮捕他依公共危險罪嫌移送法辦。

高雄市前鎮區鄭和南路某棟15樓大樓昨晚9時30分冒出火煙，消防局出動14車44人前往搶救，疏散上百名居民。消防員發現起火處在9樓，趕緊布水線滅火，約半小時後撲滅火勢，未造成傷亡。

警、消查出，起火的房屋是一名19歲女子承租，與鄭姓男友（19歲)同住，當時鄭男逃下樓後，警方上前查問他，屋內如何起火，鄭男隨即坦承他點火燒衣櫃內的衣服造成火警，警方立即逮捕鄭男，並聯繫他女友返回租屋處，也找到房東。因屋內燒毀，房東也要求賠償。

據悉，鄭男與女友幾天前為分手的事爭吵，女友暫時搬去跟朋友住，鄭男一再傳訊要她回租住談判。昨晚雙方在電話中再起口角，鄭男涉嫌縱火，燒毀她承租的房子。全案依公共危險罪嫌將鄭男移送法辦。

高雄市前鎮區鄭和南路某棟大樓昨晚傳火警，警方查出承租人男友涉嫌縱火。圖／讀者提供
高雄市前鎮區鄭和南路某棟大樓昨晚傳火警，警方查出承租人男友涉嫌縱火。圖／讀者提供
警方逮捕鄭姓男子（中），今天依公共危險罪嫌移送法辦。圖／讀者提供
警方逮捕鄭姓男子（中），今天依公共危險罪嫌移送法辦。圖／讀者提供

女友 分手 縱火
相關新聞

影／台東大雨滂沱...台9線大鳥路段車禍 3人送醫1人傷重不治

鳳凰颱風來襲，台東南迴公路今早雨勢不小，台9線大鳥路段發生水果行送貨車與轎車碰撞事故，轎車車頭全毀，車上駕駛傷重不治，因...

情侶鬧分手釀禍！高雄男怒燒女友租屋處 大樓百人疏散

高雄市前鎮區某大樓昨晚發生火警，經、消疏散住戶，半小時滅火後查出，租住9樓的19歲鄭姓男子與女友為了分手爭吵，鄭男涉嫌縱...

住家大門未上鎖...2賊進屋偷25萬 清水警方鎖定身分追查

台中市梧棲區一處住宅大門昨天未上鎖，被2名男子闖入行竊偷走25萬元，警方鎖定2人追查中；被害人向丈夫說對不起，自己心痛自...

龍潭警前進新生醫專 宣導交安與防詐意識強化校園警覺

龍潭警分局為因應桃園市龍潭區新生醫護管理專科學校於日前擴大舉辦校慶活動，特別前進校園設立宣導攤位，積極推動交通安全、犯罪預防等相關安全知識與防範觀念，藉由寓教於樂的互動方式，提升師生與家長的交通安全及犯罪防範意識。

疑身體不適釀禍 金門小客車駕駛自撞路燈桿肋骨斷裂送醫

金門縣金寧鄉頂林路沙崗路段昨天下午3時40分許發生一起交通事故，一名年約68歲的李姓男子駕駛小客車沿頂林路安岐往古寧頭方...

影／閃燈路口未禮讓...台中北屯賓士撞速霸陸休旅車 2人受傷

台中市謝姓男子駕駛賓士車在昨天深夜，行經北屯區一處閃燈路口時，撞上駕駛速霸陸休旅車的李女，賓士車碰撞後，還衝向路旁路旁號...

