情侶鬧分手釀禍！高雄男怒燒女友租屋處 大樓百人疏散
高雄市前鎮區某大樓昨晚發生火警，經、消疏散住戶，半小時滅火後查出，租住9樓的19歲鄭姓男子與女友為了分手爭吵，鄭男涉嫌縱火釀災，逮捕他依公共危險罪嫌移送法辦。
高雄市前鎮區鄭和南路某棟15樓大樓昨晚9時30分冒出火煙，消防局出動14車44人前往搶救，疏散上百名居民。消防員發現起火處在9樓，趕緊布水線滅火，約半小時後撲滅火勢，未造成傷亡。
警、消查出，起火的房屋是一名19歲女子承租，與鄭姓男友（19歲)同住，當時鄭男逃下樓後，警方上前查問他，屋內如何起火，鄭男隨即坦承他點火燒衣櫃內的衣服造成火警，警方立即逮捕鄭男，並聯繫他女友返回租屋處，也找到房東。因屋內燒毀，房東也要求賠償。
據悉，鄭男與女友幾天前為分手的事爭吵，女友暫時搬去跟朋友住，鄭男一再傳訊要她回租住談判。昨晚雙方在電話中再起口角，鄭男涉嫌縱火，燒毀她承租的房子。全案依公共危險罪嫌將鄭男移送法辦。
