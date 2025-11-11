聽新聞
影／鳳凰颱風來襲已公告禁制令 漁船執意要出安平港...海巡開單首件
中度颱風鳳凰中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北北東移動，暴風圈正逐漸進入台灣南方近海；台南市政府昨天下午5時30分已公告禁制令，漁船只進不出，惟仍有將軍籍漁船昨晚仍執意出安平港，海巡人員攔下開立舉發單，為鳳凰颱風期間首起違反禁制令案件。
海巡署南部分署第一一岸巡隊安平商港安檢所指出，昨天下午6時35分該艘將軍籍漁船向安檢所申報出港，船長表示要前往外海回收漁具，安檢所所長郭育辰隨即告知禁制令內容及相關法令，然而該船仍於下午6時48分執意出港，立即遭安檢所人員攔下。
安平商港安檢所表示，現場已依「災害防救法」開立舉發單，後續將函送台南市政府裁罰；第一一岸巡隊呼籲，颱風期間海象惡劣，政府發布禁制令旨在維護漁民及船舶安全，海巡單位將持續加強港區巡查及勸導，對違規出港行為依法嚴辦，確保港區及海上作業安全，共同防杜災害發生。
