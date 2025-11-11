彰化女殺母後墜樓亡 精神醫曝兩人恐陷「死亡螺旋」

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

彰化市前天發生一起母女雙亡案件，兩人疑因病痛與照顧壓力所苦才發生憾事。衛福部草屯療養院醫師沈政男指出，獨自一人長期照顧患者，恐陷入「死亡螺旋」，這時需要身旁的人介入打破負面循環，除了親友，長期門診的醫療人員也是關鍵。

警方調查，46歲賴女前天（9日）被發現墜樓身亡，隨後在其住處發現70歲賴母也陳屍家中，頭、頸部有傷，現場留有一封有兩人簽名的書信，疑因賴母長期病痛，賴女孝順在醫院附近買房以利就醫，更幾乎都自己照料母親，卻發生憾事。

草屯療養院精神科醫師沈政男指出，這類弒親後輕生案件在台灣每年大約有30起，但在自殺防範卻很少被提到，尤其是獨自一人長期照顧患者，容易形成兩人封閉世界，負面情緒互相影響下，恐陷入死亡螺旋，而沒察覺應該要對外求助。

當照顧者本身有意識到快要失控，已產生憂鬱、情緒低落或尋短念頭，這時間就該求助，尋求醫療資源或喘息服務；但若照顧者與患者已陷入死亡螺旋，那身邊的人，像親友、醫療或社政人員就至關重要，需要有人介入打破封閉的負面循環。

他進一步表示，如果當時有人主動關心與注意，應該可以發現，除了親友，最可能發現自殺高風險的管道就是長期看病門診的醫療人員。可惜的是，多數醫療人員不具備長照概念，普遍沒有關注家屬的照顧負擔與身心反應的習慣。

若第一線發現長期就醫的患者或照顧者就醫時常抱怨，情緒低落，甚至發現有憂鬱、焦慮、失眠等狀況，自己診間無法處理，就轉介到精神科或身心科；當然身旁的親友也有這樣的常識，也能幫忙注意照顧者情緒與心情，必要時就建議求助。

沈政男強調，這類弒親後輕生案件的長照悲歌，絕不是一時三刻出現，都是陷在暗無天日的照顧長夜裡好久，才出現悲觀想法，因此在超高齡社會，看病絕對不能只看老人家，同時也要關注家屬或照顧者的情緒反應與負擔，降低悲劇發生。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

長照-長照悲劇。圖/AI生成
情緒低落 患者 死亡

