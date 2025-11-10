驚險畫面曝！7旬婦騎車往水泥預拌車前鑽 機車卡車頭左腳骨折

快訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

73歲林姓婦人今天下午3時騎機車行經高市大寮區萬丹路與捷西路口，不顧預拌混凝土車駛來，直接往前方鑽，預拌車黃姓駕駛因視線死角未看清，導致林婦機車當場卡在車頭，林倒地右腳骨折、身體多處擦挫傷，所幸送醫無生命危險。

林園警分局指出，林姓老婦今天下午3時許騎機車從大寮區萬丹路欲往捷西路時，未注意馬路上有車，直接騎機車過街，當時正好黃姓男子（22歲）駕駛預拌混凝土車駛過，當場撞及林的機車。

林婦倒地後，機車卡在預拌混凝土車車頭前，所幸黃男警覺緊急煞車，警消獲報趕抵現場，救護員見林婦意識清楚，但右腿骨折、身體多處擦挫傷，先將她送醫急救，幸無生命危險。

車禍發生後，忠義派出所及交通分隊員警立即到場處理，疏導交通；警方事後對黃男施以酒測，無酒駕行為，依規定在事故現場測繪、照相處理，詳細肇責待交通大隊鑑定釐清。

73歲林姓婦人今天下午3時騎機車從高市大寮區萬丹路欲過街，從預拌混凝土車前方鑽（紅圈處），致機車當場卡在車頭，林倒地右腳骨折。圖／讀者提供
骨折 萬丹

