影／新北男單攻南投郡大山疑遭虎頭蜂攻擊 失足墜180米深谷亡
新北45歲李姓男子昨到南投，隨隊單攻挑戰郡大山，但原路折返下山時，疑失足墜谷失聯，隊員昨晚報案，警消獲報後漏夜搜救，今近午發現他墜落180米深谷已罹難，且有虎頭蜂環繞，懷疑恐遭攻擊才墜谷，今傍晚將其搬下山，交由警方報驗。
據了解，該支13人登山隊挑戰單攻百岳八秀之一「郡大山」，一行人昨晨4時起從信義東埔登山口入山，預計下午5時原路下山；不料攻頂後折返行經海拔約1800公尺時，赫然發現押後的李男不見蹤影，且聯繫不上，急忙通報119求援。
南投縣消防局指出，昨晚7時許獲報有登山客在郡大山失聯，立刻通報該局第三大隊啟動救援機制，出動信義及玉山分隊消防員3人、義消6人及東埔派出所所長1人共10人漏夜馳援搜救，今凌晨抵達疑似墜落點後，搜救人員架繩下切。
今天凌晨下切後雖接連找到登山杖及雨鞋1只，但下切至約80米深時遇到崩壁，且天色昏暗落石不斷，考量安全先下撤；今上午8時由信義及玉山分隊3人、義消2人、林保署1人、山搜專技人員4人及中搜6人，共16人集結上山搜救。
消防局表示，今天近午目測疑失蹤者跡象，搜救人員以高超繩索技術下降稜線下方180公尺，在深約60層樓處接觸到李男，但已罹難，四周則有虎頭蜂環繞，經驅趕後才拉上稜線，並耗費5小時將其搬運下山，今傍晚左右交由警方報驗。
搜救人員也提到，昨漏夜趕抵事發點時就發現墜落處有虎頭蜂盤旋，下山後就有告知同仁隔日上山須帶殺蟲劑驅趕，研判該路段可能有蜂窩，而該登山隊陸續通過時可能有所驚擾，碰巧在李男時發動攻擊才釀憾事，但確切原因仍待檢警釐清。
消防局則呼籲，入秋後的虎頭蜂特別兇猛，登山應穿長袖長褲，勿噴香水，以免吸引蜂群；若見蜂窩或發現單隻虎頭蜂盤旋，勿揮趕騷擾，放輕動作盡速離開；若遭攻擊可用衣物遮住頭部，在安全前提下快速逃離，遭螫傷不適立刻求援送醫。
