登山隊攀南投郡大山…押隊男墜谷亡 遺體尋獲運下山

45歲李男昨天隨隊從東埔登山口入山，攀登郡大山，擔任押隊李男返途在郡大山西南稜附近墜谷，今天尋獲遺體，南投縣消防局趕颱風鳳凰來襲前運下山；另外，八通關古道今天有3件、3人遭蜂螫。

南投縣消防局昨天晚間獲報，13名登山客昨天清晨從信義鄉東埔登山口入山前往郡大山，預計昨天傍晚原路下山，隊伍下山途中，約在海拔1800公尺處、郡大山西南稜附近山域，發現隊中李姓男子失聯，領隊等2人現場等待、搜尋並報案求救，其餘隊員陸續下山。

搜救隊連夜上山搜救，領隊也與另名山友現場搜尋，昨天晚間找到李男手機及水瓶落在邊坡，領隊回報嘗試下切找人，但因無相關裝備，無法再往下，且未發現李男蹤跡，以水瓶標示可能墜落點並回報座標後撤退下山；搜救隊則於昨天深夜11時許，抵達目標區展開搜尋。

消防局表示，搜救隊今天凌晨下切尋獲失聯者登山杖，繼續下切至80公尺深處遇崩壁，無法再下切，加上天色昏暗、落石不斷，考量搜救人員安全，先下撤返隊；今天上午8時出動第2梯次人員前往，中午在墜落處下方約180公尺處尋獲李男，作業5小時運遺體下山交家屬。

消防局表示，李男擔任押隊者，隊伍下山途中停在海拔約1800公尺處休息、喝水，隊員陸續到齊，卻遲遲不見李男出現，隊友循原路回頭尋找，未發現蹤跡。

另外，1支9人登山隊攀登南二段，預定今天下午從東埔登山口下山，途經樂樂山屋附近、八通關古道指標5.87公里處，隊中吳姓女子遭蜂螫，頭部疼痛無法行走求救，轄區第三大隊、玉山分隊下午出動救援；八通關古道3.6公里處今天還有1名協作遭蜂螫逾30次送醫，及1人遭蜂螫1次，向警方問診所資訊自行就醫。