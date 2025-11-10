台中社宅地下室機車突冒火花起火 起火原因調查中

台中公園一期社會住宅停放在地下室的機車今日凌晨發生火警，經調閱監視器確認，一輛身障機車在無人靠近情況下，自行冒出火花，所幸火勢10多分鐘後被撲滅，無人員傷亡，且未波及其他車輛，實際起火原因由消防單位調查釐清。

住宅處指出，一輛身障機車於今天1時1分起火，1時4分火勢變大後，啟動管理室警報器，隨後管理人員立即到場查看起火點，並於1時5分撥打119通報警消單位，同時消防泡沫灑水頭被觸發後開始噴灑泡沫，1時10分有熱心住民到場後發現仍有火源未被撲滅，以滅火器協助噴灑，火勢於1時14分撲滅，所幸無人員傷亡，且未波及其他車輛。

住宅處表示，台中市社會住宅地下停車場皆分區規劃消防泡沫灑水頭，每消防區域布設8至12個噴頭，此次起火點位於2個感知區域之間，故啟動作用時會覆蓋規劃區域，而非單點噴灑。

火災發生後，有住民反應消防廣播系統未作動。住宅處表示，因該社宅消防廣播設計僅針對災害發生受影響區域，此次起火點為地下一樓，故警報系統僅針對地下停車場樓層發布，相關設備作動已請專業廠商檢查，並提出報告，以確保住民居住安全。