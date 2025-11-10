快訊

網傳割喉？警：貨車司機整理廣告招牌不慎劃傷騎士頸部 無大礙

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

26歲余男昨天下午4時許騎機車行經新北市永和區林森路，53歲資姓貨車司機正在路旁整理廣告招牌，余男行經時遭廣告招牌握把劃傷頸部，目擊民眾以為發生割喉案立即PO網。警方調查後指是單純車禍，騎士余男脖子僅紅腫無大礙，不提告。

有網友在網路社群軟體Threads上PO文表示：「你有朋友今天在這附近騎車喉嚨被割嗎？」網友指出騎車時目睹前方路邊貨車司機大哥伸出的片狀物劃過騎過去的年輕男生脖子，網友發現騎士慢慢單手靠邊單手遮脖子，連忙示意貨車司機有監視器最好不要跑，趕快叫救護車。

永和警調查，脖子遭劃傷的26歲余男，昨天下午4時許騎機車要到永和找朋友。余男沿林森路往永利路方向行駛時，前方53歲的資姓貨車司機正在路邊收拾廣告招牌，余男脖子遭凸出的木質握把劃傷造成頸部紅腫，所幸並無大礙。

永和警方指出，本案係單純車禍，並非社群傳述騎車遭割喉，余男傷勢並無大礙不提告傷害，警方已依交通事故受理。

余姓騎士（紅圈處）行經時遭廣告招牌劃傷。記者黃子騰／翻攝
余姓騎士（紅圈處）行經時遭廣告招牌劃傷。記者黃子騰／翻攝

永和 廣告

