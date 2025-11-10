快訊

賓士車高速逆向撞斷消防栓 肇事男身上還有喪屍煙彈當場被逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

54歲陳男今天下午駕駛賓士車行經新北市新莊時，不明原因逆向撞斷對向消防栓導致大量噴水。警方及救護人員到場發現陳男脖子扭傷所幸無大礙，但警方在他身上查獲依托咪脂煙彈，將待驗尿結果確認是否涉及毒駕，詢後依公危及毒品罪嫌送辦。

新莊警方今天下午1時許接獲報案，新莊區民安路299巷口發生交通事故。警員獲報趕抵，經查肇事的54歲陳男駕駛黑色賓士車行經民安路時，不明原因逆向衝撞對向路旁消防栓，巨大的衝擊力當場將消防栓撞斷，大量自來水噴湧而出。

救護人員到場發現陳男脖子扭傷意識模糊，警方現場實施酒測發現陳男酒測值為0，但警員在他隨身物品中查獲5顆依托咪脂煙彈，隨即戒護陳男至輔大醫院。但陳男到院恢復意識表示不願就醫，因無明顯外傷由警車載回派出所。

而被撞斷的消防栓及電線桿目前已由自來水公司、新莊區公所到場修復，並於下午1時43分許解除管制恢復通行。警方詢後將陳男依公共危險（危險駕駛自撞消防栓）及毒品罪嫌送辦，是否涉及毒駕肇事將待尿液檢驗結果出爐後依結果研判是否函送。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方將陳男帶回警局。記者黃子騰／翻攝
警方將陳男帶回警局。記者黃子騰／翻攝
陳男開車撞斷消防栓釀大量自來水噴湧而出。記者黃子騰／翻攝
陳男開車撞斷消防栓釀大量自來水噴湧而出。記者黃子騰／翻攝
消防人員到場關閉消防栓。記者黃子騰／翻攝
消防人員到場關閉消防栓。記者黃子騰／翻攝

