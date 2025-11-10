快訊

男子偷神明金牌還將神像摔到地上 信徒憤怒警追查中

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市后里區一座宮廟昨天遭竊，一名男子偷神明金牌，還將神像扯到地面，信徒看到監視器畫面後很憤怒，警方追查中。

台中市大甲警分局調查，台中市后里區昨晚6點發生宮廟內神明金牌遭竊案件。報案人邱姓民眾報案稱宮廟內神明金牌遭竊，義里派出所立即派員前往現場查證，並通知鑑識人員到場採證，經初步統計遭竊金牌4面，總價值約16萬元。

經調閱現場監視器發現一名男子步行前往上址犯案，目前已鎖定涉案男子特徵及身分，持續擴大追查，全力緝捕到案，保障民眾財產安全。

大甲分局呼籲，宮廟等開放式空間應做好各項防竊措施，如自動感測探照燈、警鳴器及及加裝雲端儲存之監視器等，因應近期金價上漲，相關金飾亦應妥適存放或加裝安全防護設備，以防宵小有機可乘。警方將持續精進各項偵查作為，提升偵查量能，持續展現打擊犯罪、守護治安的決心。

台中市后里區一座宮廟昨天遭竊，男子偷神明金牌。圖／取自臉書后里Free社
