男子偷神明金牌還將神像摔到地上 信徒憤怒警追查中

台中市后里區一座宮廟昨天遭竊，一名男子偷神明金牌，還將神像扯到地面，信徒看到監視器畫面後很憤怒，警方追查中。

台中市大甲警分局調查，台中市后里區昨晚6點發生宮廟內神明金牌遭竊案件。報案人邱姓民眾報案稱宮廟內神明金牌遭竊，義里派出所立即派員前往現場查證，並通知鑑識人員到場採證，經初步統計遭竊金牌4面，總價值約16萬元。

經調閱現場監視器發現一名男子步行前往上址犯案，目前已鎖定涉案男子特徵及身分，持續擴大追查，全力緝捕到案，保障民眾財產安全。