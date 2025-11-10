聽新聞
0:00 / 0:00
男子偷神明金牌還將神像摔到地上 信徒憤怒警追查中
台中市后里區一座宮廟昨天遭竊，一名男子偷神明金牌，還將神像扯到地面，信徒看到監視器畫面後很憤怒，警方追查中。
台中市大甲警分局調查，台中市后里區昨晚6點發生宮廟內神明金牌遭竊案件。報案人邱姓民眾報案稱宮廟內神明金牌遭竊，義里派出所立即派員前往現場查證，並通知鑑識人員到場採證，經初步統計遭竊金牌4面，總價值約16萬元。
經調閱現場監視器發現一名男子步行前往上址犯案，目前已鎖定涉案男子特徵及身分，持續擴大追查，全力緝捕到案，保障民眾財產安全。
大甲分局呼籲，宮廟等開放式空間應做好各項防竊措施，如自動感測探照燈、警鳴器及及加裝雲端儲存之監視器等，因應近期金價上漲，相關金飾亦應妥適存放或加裝安全防護設備，以防宵小有機可乘。警方將持續精進各項偵查作為，提升偵查量能，持續展現打擊犯罪、守護治安的決心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言