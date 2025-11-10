妻陳屍住處女墜樓 他悲慟喊：妻飽受脊椎痛、女兒搬家相伴卻釀憾事

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化市昨發生一起母女雙屍命案，一名46歲的賴姓女子先是被發現墜樓身亡，警方隨後在其住處發現70歲母親也陳屍家中，現場留有遺書及相關物品，彰化檢警今天相驗遺體，痛失妻女的賴父到場相當悲痛，他指出，妻子長期飽受脊椎之痛，墜樓死亡的小女兒則相伴照顧，沒想到發生憾事，難以承受。

賴父與妻子育有3女1男，原本一家人住在花壇，妻子的脊椎從10幾年前就不舒服，4、5年前曾動手術，墜樓身亡的46歲的女兒很孝順，為了方便帶媽媽看病，特別在彰化基督教醫院附近買房，就近照顧。

賴父說，賴女平時照顧妻子，妻子因受病痛之苦，只希望好好生活，近期還曾與討論要帶妻子到廟宇拜拜，昨天得知母女雙亡，無法接受。

昨天下午警方獲通報有民眾墜樓，發現賴姓女子頭部破裂明顯死亡，員警釐清身分進入大樓住處查看，發現70歲母親躺臥房中，且身體已出現屍僵，周遭疑似有濺血，現場留有一封遺書及榔頭、水果刀等物品，檢警正釐清案情。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

彰化昨天發生母女命案，家屬難以接受。記者林敬家／攝影
