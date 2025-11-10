快訊

挺台遭陸嗆「斬首」！高市早苗不收回言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

中職／桃猿衝擊換帥18小時過去 官方社群仍0公告

高雄甲仙規模5.3地震「未來3天不排除有規模5餘震」氣象署13:45說明

影／桃機黃牛違規攬客見警攔查加速逃逸 航警已鎖定身分將逐項開罰

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導

又是黃牛違規攬客！桃園國際機場昨天發生一件租賃車違規載客，駕駛人見警方查緝竟加速逃逸差點撞傷員警的惡劣行為。航警局指出，案發後已調閱航廈周邊監視器畫面，清查本案關係人身分並通知到案說明、製作筆錄，違規行為也會逐項開罰，提醒民眾切勿乘坐非法攬客車輛，保障自身安全。

據了解，昨天下午2時許，一名男子駕駛著懸掛租賃車牌的鐵灰色休旅車，在桃園國際機場第二航廈西三路違規攬客，該名駕駛將車輛違停在紅線上，見旅客靠近還下車幫忙將行李放置於車尾行李箱，駕駛按下電動門就先回到車上，見員警上前攔查卻突然加速逃逸，不但電動門還沒完全關閉，車輛逃竄時未使用方向燈還跨越槽化線，甚至差一點撞上員警，行徑惡劣。

航警局保大二隊隊長林威邵表示，昨天下午2時30分許，本局保安大隊警員於第二航廈西三路發現一租賃小客車於轉角畫設有紅線處違停載客，而該名乘客竟是被屢屢在桃機違規攬客而遭到列管的對象所招攬搭車之旅客。現場同仁見狀立即上前要求駕駛停車受檢，不料該名駕駛心虛拒檢、駕車逃逸。為考量現場員警及旅客安全，就沒有強制攔停該車。

林威邵指出，針對本案駕駛與列管黃牛共同違法載客，航警局後續將通知兩人到案說明，依違反公路法第77條第1項，函請桃園市政府交通局裁處新臺幣九千以上九萬元以下罰鍰，並得吊扣駕照及牌照一個月至三個月。

違規招攬旅客之行為，依違反民用航空法第119-3條第1項第2款，函請民用航空局裁處新台幣五千元以上二萬五千元以下罰鍰。另該車紅線違規臨時停車、不服警察指揮稽查、未依規定使用方向燈及跨越槽化線等交通違規行為，均已依違反道路交通管理處罰條例製單，得裁處新台幣一萬兩千四百元至三萬六千元之罰鍰，並吊扣其駕駛執照六個月。

航警局說明，為維護航廈秩序，本局保安大隊全日均編排取締違規攬客勤務，今年度（2025）1至11月，共計取締違反道路交通管理處罰條例3,027件，公路法353件，民用航空法209件，將持續加強巡視入境大廳及其周邊範圍，以遏制類似情形發生。

昨天下午桃機二航廈又發生違規攬客事件，該車駕駛見員警攔查卻加速逃逸，不但後行李箱電動門還沒完全關閉，逃竄時還差點撞上員警，行徑惡劣。圖／航警局提供
昨天下午桃機二航廈又發生違規攬客事件，該車駕駛見員警攔查卻加速逃逸，不但後行李箱電動門還沒完全關閉，逃竄時還差點撞上員警，行徑惡劣。圖／航警局提供

桃園 黃牛 機場 違停 開罰

延伸閱讀

租賃車桃機違規載客不服攔檢逃逸 航警局依法開罰

台女躲班機廁所吞雲吐霧吸電子煙 遭長榮空姐扭送航警

救下南投貨車拖行受虐黃牛 改名「南哞」入住台南老牛的家

高雄男駕車拒檢加速逃逸 警攔查起獲多樣毒品約571公克

相關新聞

艋舺檳榔攤命案火燒下體、斷牙酷刑 3情侶檔起訴

19歲鄭姓男子陳屍艋舺檳榔攤，檢警查出自稱竹聯幫弘仁會新莊分會成員李啟明，不滿19歲鄭男邀約他的18歲女友許綉妤外出，李...

驚險車禍！阿公載4孫撞路旁車摔落一層樓高邊坡 5救護車接力送醫

彰化芬園鄉彰南路四段今天下午3時50分左右發生ㄧ起驚險車禍，ㄧ輛小客車由芬園往彰化的路段，車輛突然失控撞到停在路旁的1輛...

妻陳屍住處女墜樓 他悲慟喊：妻飽受脊椎痛、女兒搬家相伴卻釀憾事

彰化市昨發生一起母女雙屍命案，一名46歲的賴姓女子先是被發現墜樓身亡，警方隨後在其住處發現70歲母親也陳屍家中，現場留有...

高市寶珠里長辦公室 鐵皮屋起火滾滾濃煙畫面駭人

高雄市三民區大昌二路的寶珠里長陳榮增的辦公室今天中午12時32分突傳火警，由於起火處是1樓鐵皮屋，滾滾濃煙向上竄燒，畫面...

影／桃機黃牛違規攬客見警攔查加速逃逸 航警已鎖定身分將逐項開罰

又是黃牛違規攬客！桃園國際機場昨天發生一件租賃車違規載客，駕駛人見警方查緝竟加速逃逸差點撞傷員警的惡劣行為。航警局指出，...

苗栗銅鑼雜草起火延燒鐵皮屋 堆置大批雜物灌救中

苗栗縣銅鑼鄉一棟鐵皮屋倉庫今天上午11點多分疑因雜草起火波及延燒，加上強風助勢，堆置大批雜物火燒猛烈，縣政府消防局初步排...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。