艋舺檳榔攤命案火燒下體、斷牙酷刑 3情侶檔起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

19歲鄭姓男子陳屍艋舺檳榔攤，檢警查出自稱竹聯幫弘仁會新莊分會成員李啟明，不滿19歲鄭男邀約他的18歲女友許綉妤外出，李等3對情侶與5名少年涉凌虐毆打鄭，眾人輪流看守，分別命少年以打火機燒下體，寵物指甲剪、榔頭敲斷牙齒，還要求模仿王心凌「心電心」舞步，鄭奄奄一息竟見死不救，還討論由少年扛下罪責。台北地檢署今偵結私行拘禁致死罪嫌起訴6人。

全案源於，汐止偵查隊今年7月9日偵辦毒品案，搜索艋舺檳榔攤發19歲鄭姓男子陳屍2樓，黃姓少男在旁沉睡，轄區萬華警分局獲報偵辦，追出李男等13人涉案。檢方認定，李啟明、朱家賢、許綉妤、簡永豐、湯雅淇、曾郁寒等6人涉成年人與少年人共同3人以上攜帶凶器對被害人凌虐而私行拘禁致死罪，依法起訴；少年涉案部分則由少年法庭審理。

起訴指出，擔任陣頭的李男自稱竹聯幫弘仁會新莊分會成員，今年6月底和18歲許綉妤交往，不滿鄭用IG打電話給女友邀約外出，李男要求女友「假分手需要陪伴」為由邀約鄭的三重一處商旅房間，並召集黃姓、葉姓、梁姓、何姓少年小弟到場，許聯繫胞弟許姓少年到場，朋友27歲朱家賢帶著鋁棒、開山刀、電擊棒，眾人躲在房間窗簾、廁所、衣櫃等候。

今年7月7日上午11時許，鄭赴約至商旅房間，李指示女友鎖門、命5名少年上前毆打鄭，少年拿人字拖搧巴掌、免洗竹筷插手臂、打火機燒陰部、胸部毛髮，朱家賢不滿鄭以「ㄟ」呼喚他的女友湯雅淇，直接打斷鄭1顆牙齒，湯用手機跟鄭的朋友視訊轉播毆打過程，下午5點時許，李、朱和鄭談定2萬8千元處理此事，並將鄭帶往北市萬華區艋舺大道檳榔攤。

檢方調查，湯雅淇嗆在檳榔攤嗆鄭「如果不想少一條腿就站好」其等陸續質問毆打鄭，少年持球棒打生殖器、朱以電擊棒電擊肚子、手臂5分鐘，李啟明要求鄭依訊息內容「心電心」，只穿內褲，模仿王心凌歌曲「心電心」舞步10分鐘，湯女、許女手機錄影，湯女還說跳不好、繼續跳。

檢方查出，李、朱、湯7月8日凌晨暫離聚點，命少年看顧鄭，許女涉指揮在場少年輪流打鄭屁股約1小時，期間點菸頭戳屁股、扳手打腳掌、手肘等，3人回來後，鄭臀部因長期毆打大片紫黑色瘀傷、糜爛，眾人仍決意持續拘禁；上午7時許朱電話給鄭的母親佯稱，因車禍賠償2.8萬元，家屬起疑而詐騙未遂。

檢方查，簡永豐和女友曾郁寒7月8日晚上10時許看管鄭，嫌棄鄭痛苦哀嚎，簡涉用透明膠套捆綁鄭的雙手，湯雅淇要求少年「至少要讓他再斷3顆牙齒」4名少年涉開始凌虐毆打，包含水果刀劃身體，打火機燒生殖器、菸頭燙屁股傷口，7月9日上午1時許，李回到據點見情況不佳未及時送醫，消極宣稱「不要再動手」

全案直至7月9日上午4、5點，許姓少年、黃姓少年涉分別持寵物指甲剪斷鄭下排牙齒，鐵尺打腳趾，葉姓少年持榔頭敲鄭的牙齒等。湯雅淇到2樓查看發現鄭奄奄一息，通知眾人，李等6名成年人見鄭呼吸微弱意識薄弱、眼睛紅腫，嘴、右手臂指頭關節多處流血，明顯可知未送醫高度可能發生死亡結果，仍持續看守、討論由黃姓少年留下承擔後續刑責；上午11時許陸續離開，留下性命垂危的鄭，鄭未能獲得有效救助，橫紋肌溶解、大量出血、肺栓塞死亡。

台北市艋舺大道平房發生凌虐致死案件。記者廖炳棋／翻攝
台北市艋舺大道平房發生凌虐致死案件。記者廖炳棋／翻攝
男子簡永豐（右1白衣者）涉艋舺檳榔攤命案，遭羈押禁見。記者張宏業／攝影
男子簡永豐（右1白衣者）涉艋舺檳榔攤命案，遭羈押禁見。記者張宏業／攝影

檳榔 艋舺 死亡 生殖器 竹聯幫 弘仁會

