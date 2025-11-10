快訊

挺台遭陸嗆「斬首」！高市早苗不收回言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

中職／桃猿衝擊換帥18小時過去 官方社群仍0公告

高雄甲仙規模5.3地震「未來3天不排除有規模5餘震」氣象署13:45說明

聽新聞
0:00 / 0:00

持辣椒水大鬧板橋國小校慶運動會又襲警 新北板橋男妨害公務起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市一名簡姓男子今年5月初，參加板橋某國小的校慶活動時，無故對該校校長大聲咆哮，進而拿出辣椒水朝現場人群噴灑，適逢板橋警分局員警在場，並叫來同事支援將簡男帶離並進行管束，不料簡男竟趁亂朝2警噴辣椒水，遭壓制時與警推擠、拉扯造成員警受傷，新北地檢署妨害公務罪將簡男起訴。

檢警調查，當天簡男約中午時分，在學校活動中心內，見到正在舉辦校慶運動會的校長，隨即持續大聲咆哮，甚至拿出辣椒水噴灑。此時，正好在活動現場進行犯罪預防宣導的板橋警分局沙崙派出所林姓警員見狀，上前制止簡男的脫序行為，將其帶出活動中心，請求羅姓警員前來支援，對簡男進行管束。

不料簡男趁林員依法執行管束職務時，竟趁林員不備，持辣椒水朝林員噴灑。經林、羅2警聯手壓制，又徒手朝林員臉部推擠、拉扯，造成林員右手擦挫傷，於是將他依妨害公務現行犯逮捕送辦，傷害部分林員則未提告。

新北市簡姓男子今年5月初，參加板橋某國小的校慶活動時，拿出辣椒水朝現場人群噴灑，遭警制止、管束時，竟又朝警噴辣椒水並造成員警受傷，新北地檢署妨害公務罪將其起訴。圖／聯合報系資料照片
新北市簡姓男子今年5月初，參加板橋某國小的校慶活動時，拿出辣椒水朝現場人群噴灑，遭警制止、管束時，竟又朝警噴辣椒水並造成員警受傷，新北地檢署妨害公務罪將其起訴。圖／聯合報系資料照片

辣椒水 妨害公務 新北

延伸閱讀

最暖表演 新北身障藝人展才華搶攻尾牙、春酒季

三重新北大橋傳死亡車禍 騎士自撞護欄頭部重創送醫不治

新北耶誕城要擴大？他猜下一站是這裡 網崩潰：塞到懷疑人生

「他來台是要更多晶片！」黃仁勳現身台積電運動會、魏哲家一句話掀台股熱議

相關新聞

艋舺檳榔攤命案火燒下體、斷牙酷刑 3情侶檔起訴

19歲鄭姓男子陳屍艋舺檳榔攤，檢警查出自稱竹聯幫弘仁會新莊分會成員李啟明，不滿19歲鄭男邀約他的18歲女友許綉妤外出，李...

驚險車禍！阿公載4孫撞路旁車摔落一層樓高邊坡 5救護車接力送醫

彰化芬園鄉彰南路四段今天下午3時50分左右發生ㄧ起驚險車禍，ㄧ輛小客車由芬園往彰化的路段，車輛突然失控撞到停在路旁的1輛...

妻陳屍住處女墜樓 他悲慟喊：妻飽受脊椎痛、女兒搬家相伴卻釀憾事

彰化市昨發生一起母女雙屍命案，一名46歲的賴姓女子先是被發現墜樓身亡，警方隨後在其住處發現70歲母親也陳屍家中，現場留有...

高市寶珠里長辦公室 鐵皮屋起火滾滾濃煙畫面駭人

高雄市三民區大昌二路的寶珠里長陳榮增的辦公室今天中午12時32分突傳火警，由於起火處是1樓鐵皮屋，滾滾濃煙向上竄燒，畫面...

影／桃機黃牛違規攬客見警攔查加速逃逸 航警已鎖定身分將逐項開罰

又是黃牛違規攬客！桃園國際機場昨天發生一件租賃車違規載客，駕駛人見警方查緝竟加速逃逸差點撞傷員警的惡劣行為。航警局指出，...

苗栗銅鑼雜草起火延燒鐵皮屋 堆置大批雜物灌救中

苗栗縣銅鑼鄉一棟鐵皮屋倉庫今天上午11點多分疑因雜草起火波及延燒，加上強風助勢，堆置大批雜物火燒猛烈，縣政府消防局初步排...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。