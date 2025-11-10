聽新聞
持辣椒水大鬧板橋國小校慶運動會又襲警 新北板橋男妨害公務起訴
新北市一名簡姓男子今年5月初，參加板橋某國小的校慶活動時，無故對該校校長大聲咆哮，進而拿出辣椒水朝現場人群噴灑，適逢板橋警分局員警在場，並叫來同事支援將簡男帶離並進行管束，不料簡男竟趁亂朝2警噴辣椒水，遭壓制時與警推擠、拉扯造成員警受傷，新北地檢署妨害公務罪將簡男起訴。
檢警調查，當天簡男約中午時分，在學校活動中心內，見到正在舉辦校慶運動會的校長，隨即持續大聲咆哮，甚至拿出辣椒水噴灑。此時，正好在活動現場進行犯罪預防宣導的板橋警分局沙崙派出所林姓警員見狀，上前制止簡男的脫序行為，將其帶出活動中心，請求羅姓警員前來支援，對簡男進行管束。
不料簡男趁林員依法執行管束職務時，竟趁林員不備，持辣椒水朝林員噴灑。經林、羅2警聯手壓制，又徒手朝林員臉部推擠、拉扯，造成林員右手擦挫傷，於是將他依妨害公務現行犯逮捕送辦，傷害部分林員則未提告。
