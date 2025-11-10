高雄男錢包掉地…路過婦撿走畫面全都錄 網提醒：阿姨保重

黃姓男子昨天下午至高市楠梓新路上的自助洗衣店洗衣，等待時接了一通電話，黃男走至騎樓未發現放在褲子口袋中皮夾掉地上，隨後被路過婦人撿走，因損失1萬元現金、證件及名片，黃將監視畫面PO網，網友提醒「拍得很清楚，阿姨保重」。

網路社群「Threads」有高雄網友貼文並附上影片，請住在楠梓區的網友幫他找「很重要」的錢包，原PO指，當時正在等衣服洗好，等待過程站起來接了通電話，就是這時候錢包掉了！結果隔壁買早餐的婦女就「順路拿走」一去不回頭。

原PO指出，這錢包是他非常重要的兄弟送的，錢包裡還有要給合作商的款項，以及各類卡片，婦人只花了6分鐘就將他的錢包帶走了。原PO指已經報警了，但還是很擔心沒找回錢包，盼大家有看見婦人和他聯繫。

影片中，原PO從洗衣店走出講電話，錢包從褲子口袋掉到地上，他未察覺往前走，不久後，一名婦人路過，撿起地上錢包後離開，畫面清楚錄下婦人面貌。

有網友回應，「這年頭四處都監視器的時代，還有人會這樣」、「這實在是很故意的偷了，你人就坐在旁邊，一個不想占為己有的人，正常的情況下會看看四周並同時詢問是否有掉落或遺失錢包的舉動，但她，完全沒有」、「祈禱她有拿去警局吧，這麼清楚，沒拿去的話，她就完了」、「那個撿到錢包的阿姨請你保重了」。