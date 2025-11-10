快訊

蘆竹警分局針對鄰里居民加強反詐騙及交通安全宣導，強化防詐免疫力及行車安全。圖：警方提供

近來桃園市蘆竹區各里紛紛在舉辦「里佳節」活動，由於「里佳節」是桃園市府為各區里民之互動聯誼、里鄰間睦鄰互助功能、發揚傳統文化及加強市政宣導，來共同推動市政建設而訂，因此這活動是里民聯繫及互動聯誼最佳時機。蘆竹警分局也藉此機會，派員針對鄰里居民加強反詐騙及交通安全宣導，強化防詐免疫力及行車安全。

反詐宣導以藝人譚艾珍遭詐騙為開頭，談及最新詐騙手法。圖：警方提供

蘆竹分局表示，此次宣導以藝人譚艾珍遭詐騙為開頭，談及最新詐騙手法，並將警政署打騙儀表板告知民眾，讓民眾有所警覺，另針對「假投資」、「一頁式廣告詐騙」等常見手法，以及告知現場民眾普發現金領取五大方式「直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領取、造冊登記」，並提醒大家勿點選任何網站上之不明連結，避免遭騙。

蘆竹分局將警政署打騙儀表板告知民眾，讓民眾有所警覺。圖：警方提供

蘆竹分局並提到，交通宣導時則播放蘆竹分局往年A1事故影片，藉由影片告知現場民眾要遠離大車，並提醒駕駛人行經路口時務必減速讓行，勿超速；以及告知最新無照駕駛罰則修正規定。同時提醒家中有未成年或75歲以上長者，如無駕照或未換照，不要上路以免發生事故或遭罰，另亦強調「喝酒不開車」的鐵律。

蘆竹分局長楊贊鈞表示，本(11)月為「行人交通安全大執法」專案月，蘆竹分局這次深入鄰里基層宣導，將相關反詐、識詐及交通安全的觀念深植鄰里間，讓民眾有更安全、更安心的蘆竹生活圈。

本文章來自《桃園電子報》。原文：蘆竹警前進里佳節活動 強化民眾反詐、交通安全觀念

