天冷吃薑母鴨勿開車！大園警籲叫代駕、計程車

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市大園警分局結合社區千人健走活動及高齡者聚集餐會，宣導反詐騙及交通安全。圖：警方提供

為了提升高齡長輩對新興詐騙手法的認識及交通安全觀念，桃園市大園警分局於11月8日及昨(9)日，結合社區千人健走活動及高齡者聚集餐會，宣導反詐騙及交通安全，現場以有獎徵答方式及互動遊戲加深長輩們的印象，面對層出不窮的詐騙手法，應提高自我防詐意識，並提醒民眾應注意交通安全，酒後切勿開車。

大園分局叮嚀在場的長輩騎車、走路要「停、看、聽」，行經路口要「慢、看、停」。圖：警方提供

大園分局表示，現今詐騙手法常結合社會時事，或假藉政府機關的名義取信長者，特別是近期普發現金議題正夯，各類詐騙手法不斷出現，警方為此加強宣導，提醒年長者切勿緊張輕信，應沉著冷靜撥打165反詐騙專線或報警查證，「牢記1聽、2掛、3查證」，避免受騙上當。

大園分局指出，經統計超過六成的交通事故都發生在路口，警方也藉由活動場合灌輸年長者路權觀念，叮嚀在場的長輩騎車、走路要「停、看、聽」，行經路口要「慢、看、停」，培養防禦駕駛的觀念，夜間或清晨出門時，應穿著亮色衣服，以保護自己的安全。

此外，近期天氣開始轉涼，民眾經常食用燒酒雞、薑母鴨等含酒精的食物來暖和身體，警方提醒民眾，現行酒駕罰則已提高，喝酒後應找代駕或叫計程車，切勿心存僥倖、以身試法，以免造成終身的遺憾。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本文章來自《桃園電子報》。原文：天冷吃薑母鴨勿開車！大園警籲叫代駕、計程車

詐騙 長輩 桃園

