影／賓士車撞兩車裝沒事開溜…好鄰居告訴車主 警揪出涉案人告發

台中市吳姓婦人在上月間由鄰居告知，吳婦停放在南區家門前的電動輔具車與轎車疑遭一輛賓士車撞上，但該輛車肇事後逃逸，鄰居裝設的監視器全程拍下，吳女氣得報警，警方發現涉案車輛是公司車，涉案賴姓男子遲至案發後兩周才到案，警方依違反道交條例告發，另由吳婦協調求償事宜。

第三警分局交通分隊警員王御蒲，在10月19日晚間8時許，接獲吳姓婦人報案，稍早鄰居轉告，目擊一輛黑色賓士車臨停南區工學路旁時，撞上停放在她家門前的轎車、電動輔具車，鄰居裝設的監視器畫面拍下全程，但對方未留下任何聯絡方式，讓她又氣又無奈，只能報警。

警方透過監視器影像迅速鎖定涉案賓士車，但該車登記在公司名下，警方隨即寄發通知書，事隔兩周後，才聯繫到賴姓男子（25歲）到案說明。

賴男起初矢口否認肇事，直到警方在車身上發現明顯擦撞痕跡，加上監視器畫面佐證，才讓他對於肇事逃逸的行為無從辯解，坦承確有此事。警方違反道交條例規定，告發賴男，另協助吳婦辦理後續賠償事宜。

警方提醒，依道交條例第62條規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。