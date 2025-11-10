快訊

確定分手了！被砍4千萬新壽解約金44.3億 李四川：下班前送市議會

15年沒戲拍！連與徐若瑄演床戲都拒絕 黃立成揭原因

簡立峰專欄／藉Google打造AI瀏覽器 解析OpenAI布局

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄8旬婦買菜遭壯男跟蹤搭公車到家門 搶走頸上金項鍊就逃

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市84歲李姓老婦昨天中午買菜搭公車返回住家，沒料遭壯男一路尾隨跟到家門，借電話遭拒竟動手扯掉她脖子金項鍊逃逸，李婦孫女事後將監視畫面PO網，慶幸阿嬤沒受傷，但一家人嚇壞；警方獲報昨下午逮獲涉案的黃姓男子，金項鍊已變賣4萬元。

網路社群「Threads」昨有高雄女網友貼文指，最近新聞好多搶劫！沒想到真的會發生在自己家人身上…今天阿嬤回家時被人一路尾隨到家門口，佯裝要借電話，試圖想進到家裡面，在過程中直接搶走阿嬤的項鍊，還好阿嬤沒有受傷，但真的嚇死我們，大家出門一定要注意安全。

女網友附上影片，只見一名壯碩男子尾隨老婦到家門，借電話時，阿嬤用台語說「美賽啦」男子遭拒後，直接動手扯掉阿嬤脖子上金項鍊，隨即轉頭就跑，阿嬤說「怎麼可以這樣子咧」。

網友看到阿嬤遭搶金項鍊的影片，紛紛替阿嬤慶幸「幸好阿嬤沒有跌倒」、「心疼阿嬤」、「報警請當地派出所幫忙調閱監視器看看，阿嬤肯定嚇壞了…」。

轄區前鎮警分局指出，復興派出所於昨天下午1時受理報案後了解，昨天中午12時許，84歲的李姓老婦遭歹徒尾隨返回家中，歹徒以借電話為由試圖要進入其住家，遭拒絕後，歹徒以徒手奪取李婦脖子上價值約1萬元的金項鍊後逃逸。

警方獲報隨即成立專案小組，調查發現搶嫌當時跟著李婦搭公車回家，搶金項鍊後徒步逃逸，經擴大調閱周邊監視器影像，鎖定黃姓男子（66歲）涉案。

昨晚近6時許發現黃男出沒在前金區七賢路酒吧喝酒，將他逮捕歸案，黃稱搶來的金項鍊拿去一心路當鋪變賣4萬元，花得只剩2萬6000元，警詢後依搶奪罪移送高雄地檢署偵辦。

高市84歲李姓老婦昨午買菜搭公車返回前鎮區住家，沒料遭黃姓男子一路搭公車尾隨（紅圈處）跟到家門，借電話遭拒竟動手扯掉她脖子金項鍊逃逸。圖／讀者提供
高市84歲李姓老婦昨午買菜搭公車返回前鎮區住家，沒料遭黃姓男子一路搭公車尾隨（紅圈處）跟到家門，借電話遭拒竟動手扯掉她脖子金項鍊逃逸。圖／讀者提供
高市84歲李姓老婦昨午買菜搭公車返回前鎮區住家，沒料遭黃姓男子一路搭公車尾隨跟到家門，借電話遭拒竟動手扯掉她脖子金項鍊逃逸。圖／Threads網友nico._.110提供
高市84歲李姓老婦昨午買菜搭公車返回前鎮區住家，沒料遭黃姓男子一路搭公車尾隨跟到家門，借電話遭拒竟動手扯掉她脖子金項鍊逃逸。圖／Threads網友nico._.110提供
高市84歲李姓老婦昨午買菜搭公車返回前鎮區住家（右紅圈），沒料遭黃姓男子一路搭公車尾隨（左紅圈）跟到家門，借電話遭拒竟動手扯掉她脖子金項鍊逃逸。圖／讀者提供
高市84歲李姓老婦昨午買菜搭公車返回前鎮區住家（右紅圈），沒料遭黃姓男子一路搭公車尾隨（左紅圈）跟到家門，借電話遭拒竟動手扯掉她脖子金項鍊逃逸。圖／讀者提供
高市84歲李姓老婦昨午買菜搭公車返回前鎮區住家，沒料遭黃姓男子一路搭公車尾隨跟到家門，借電話遭拒竟動手扯掉她脖子金項鍊逃逸。圖／Threads網友nico._.110提供
高市84歲李姓老婦昨午買菜搭公車返回前鎮區住家，沒料遭黃姓男子一路搭公車尾隨跟到家門，借電話遭拒竟動手扯掉她脖子金項鍊逃逸。圖／Threads網友nico._.110提供

老婦 搶劫 監視器 當鋪 Threads

延伸閱讀

影／高雄茄萣運動公園公廁遭蓄意破壞 新公廁還未啟用就全毀

影／坦尚尼亞貨輪高雄外海失去動力冒煙 6船員著救生衣棄船空勤救援

彰化雞蛋檢出農藥超標 高雄鳳山賣場未主動通知消費者將挨罰

加速推動高雄大林蒲遷村 115年起啟動協議價購

相關新聞

台中51歲婦駕車連撞1轎車13機車 直呼「我恍神了！」

台中市游姓婦人駕車行駛大里區仁化路1065號時，疑因精神不濟撞上停放在路邊的1輛轎車和波及13輛機，所幸無人傷亡，肇事原...

台鐵驚魂！騎士摔平交道機車遭撞 民眾5秒搶命拉人脫險

台鐵楊梅到埔心間今早發生交通事故，一名機車騎士於台鐵74k+631瑞塘里平交道滑倒，遭1107次列車撞擊。第一時間機車騎...

驚險車禍！阿公載4孫撞路旁車摔落一層樓高邊坡 5救護車接力送醫

彰化芬園鄉彰南路四段今天下午3時50分左右發生ㄧ起驚險車禍，ㄧ輛小客車由芬園往彰化的路段，車輛突然失控撞到停在路旁的1輛...

男子涉持毒開車遇苗警逃竄「卡」車 警方循線追緝中

一名男子日前晚上涉嫌持毒品開車在苗栗市，拒絕警方攔檢，開車逃竄進窄巷卡住，男子跳車逃逸，警方在車內起出安非他命、愷他命各...

影／賓士車撞兩車裝沒事開溜…好鄰居告訴車主 警揪出涉案人告發

台中市吳姓婦人在上月間由鄰居告知，吳婦停放在南區家門前的電動輔具車與轎車疑遭一輛賓士車撞上，但該輛車肇事後逃逸，鄰居裝設...

高雄8旬婦買菜遭壯男跟蹤搭公車到家門 搶走頸上金項鍊就逃

高雄市84歲李姓老婦昨天中午買菜搭公車返回住家，沒料遭壯男一路尾隨跟到家門，借電話遭拒竟動手扯掉她脖子金項鍊逃逸，李婦孫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。