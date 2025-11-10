高雄8旬婦買菜遭壯男跟蹤搭公車到家門 搶走頸上金項鍊就逃

高雄市84歲李姓老婦昨天中午買菜搭公車返回住家，沒料遭壯男一路尾隨跟到家門，借電話遭拒竟動手扯掉她脖子金項鍊逃逸，李婦孫女事後將監視畫面PO網，慶幸阿嬤沒受傷，但一家人嚇壞；警方獲報昨下午逮獲涉案的黃姓男子，金項鍊已變賣4萬元。

網路社群「Threads」昨有高雄女網友貼文指，最近新聞好多搶劫！沒想到真的會發生在自己家人身上…今天阿嬤回家時被人一路尾隨到家門口，佯裝要借電話，試圖想進到家裡面，在過程中直接搶走阿嬤的項鍊，還好阿嬤沒有受傷，但真的嚇死我們，大家出門一定要注意安全。

女網友附上影片，只見一名壯碩男子尾隨老婦到家門，借電話時，阿嬤用台語說「美賽啦」男子遭拒後，直接動手扯掉阿嬤脖子上金項鍊，隨即轉頭就跑，阿嬤說「怎麼可以這樣子咧」。

網友看到阿嬤遭搶金項鍊的影片，紛紛替阿嬤慶幸「幸好阿嬤沒有跌倒」、「心疼阿嬤」、「報警請當地派出所幫忙調閱監視器看看，阿嬤肯定嚇壞了…」。

轄區前鎮警分局指出，復興派出所於昨天下午1時受理報案後了解，昨天中午12時許，84歲的李姓老婦遭歹徒尾隨返回家中，歹徒以借電話為由試圖要進入其住家，遭拒絕後，歹徒以徒手奪取李婦脖子上價值約1萬元的金項鍊後逃逸。

警方獲報隨即成立專案小組，調查發現搶嫌當時跟著李婦搭公車回家，搶金項鍊後徒步逃逸，經擴大調閱周邊監視器影像，鎖定黃姓男子（66歲）涉案。