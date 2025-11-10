台鐵驚魂！騎士摔平交道機車遭撞 民眾5秒搶命拉人脫險
台鐵楊梅到埔心間今早發生交通事故，一名機車騎士於台鐵74k+631瑞塘里平交道滑倒，遭1107次列車撞擊。第一時間機車騎士被拉走未受傷，列車撞擊機車毀損卡在車下，為排除狀況一度單線運轉，通勤時間多班北上列車受到影響。
有民眾指出，今上午要去上班的路上經過平交道，看到一名阿伯騎車在鐵軌上滑倒，此時柵欄正在下降警鈴聲已經響起，當下沒有想太多，機車丟下就衝過去按緊急按鈕，再趕緊將阿伯拉出來，不到5秒後火車直接撞上阿伯的機車，直呼生死一瞬間。
事發後暫時以西正線單向運轉，造成多班北上列車受到影響。桃園市消防局則指出，救護人員獲報到場檢傷，騎士無大礙未受傷，後續表示無需送醫自行離開；詳細事發經過待鐵路警方調查釐清。
