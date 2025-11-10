聽新聞
男子涉持毒開車遇苗警逃竄「卡」車 警方循線追緝中
一名男子日前晚上涉嫌持毒品開車在苗栗市，拒絕警方攔檢，開車逃竄進窄巷卡住，男子跳車逃逸，警方在車內起出安非他命、愷他命各1小包，警方循線查緝中。
苗栗警察分局文山派出所員警8日晚上9點多，巡邏途經苗栗市府前路發現一輛轎車車牌照燈未亮，且形跡可疑，趨前示意駕駛停車受檢，駕駛沒有配合停車加速逃竄。
員警後方保持安全適當距離尾隨，通報攔截圍捕，可疑車子逃了約3分鐘2公里，駛進苗栗市勵志街窄巷，車子卡住無法動彈，駕駛從駕駛座車窗逃到引擎蓋徒步逃逸。
警方在車內查獲安非他命1小包0.51公克、愷他命1小包2.25公克，及1組玻璃球吸食器，並在附近搜捕，男子逃逸無蹤，警方聯絡車主到案說明中，警方循線查緝中，將依道路交通管理處罰條例製單舉發，依公共危險、毒品危害防制條例等罪嫌偵辦中。
苗栗分局提醒民眾，毒品犯罪嚴重危害個人健康、家庭及社會，愛惜生命請遠離毒品，警方將針對毒品案件積極嚴查、斷根溯源，以淨化社會治安，提醒民眾切勿以身試法。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
