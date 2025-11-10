影／離譜小貨車逆向闖紅燈撞死騎士 家屬怒：故意殺人

快訊

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導

桃園市龜山區壽山路、萬壽路二段路口日前發生死亡車禍，江姓小貨車駕駛逆向闖紅燈猛力撞上左轉機車，造成7旬陳姓老翁傷重不治。陳男家屬慟失親人，不滿肇事者江男迄今未誠意道歉，向本報投訴指江男肇事前早有異常行駛，行經該路口毫無減速，甚至逆向闖紅燈撞死人，並非過失致死，根本是「故意殺人」。

龜山警方指出，此件死亡車禍發生在9月17日上午11時許，肇事者為58歲江姓男子，車禍後經酒測，酒測值為零。江姓男子疑似精神恍惚，不僅逆向行駛又闖紅燈，導致左轉的陳姓騎士挨撞傷重不治，警詢後依過失致死罪嫌移送，後續由檢方進一步偵辦。

陳姓老翁女兒說，父親當天騎車行經壽山路與萬壽路二段路口，從壽山路綠燈通行準備左轉進萬壽路二段，突遭到駕駛藍色貨車的江姓男子正面撞擊，整個人拋摔至對向桃園客運車輛下方底盤，當場失去呼吸心跳，送醫救治因氣血胸、頭部嚴重創傷失血過多不治。

「爸爸只是出門吃飯，就再也回不來了...」陳姓老翁女兒回憶父親是個守法、善良、疼愛家庭的人，卻遭逢車禍意外死劫離世，讓家人都深感悲痛；在事發後，她透過路口監視器等影像，還意外發現駕駛小貨車的肇事者早在前2個路口就有異常行駛，不僅差點撞到行人、綠燈路口停滯不前，到了肇事路段開始逆向、超速又闖紅燈。

陳姓老翁女兒說，當時路口早轉為紅燈多時，但肇事者江姓男子完全沒減速、沒煞車，當場撞上他的父親，由於騎車的父親成了緩衝，江男毫髮無傷，下車後只關心自己車損，未幫忙叫救護車，甚至多次跨過父親身體與頭部，讓家屬看了為之氣結。

車禍發生後快2個月，因車禍案件必須進行相關鑑定，以釐清肇事責任等，陳姓老翁家屬也不滿，肇事者至今仍不繳納鑑定費用，且未誠意道歉，「從未說過『對不起』三個字，也未曾提出任何實質賠償。」

陳姓老翁女兒不捨地說，71歲的父親一路以來用心陪伴兒女成長，親眼見證下一代成家立業。事發當天父親只是騎車正常停等紅綠燈，並禮讓行人通行，卻遭到逆向加速闖紅燈的貨車當場撞死，直指肇事者是任意衝撞奪走他人性命，讓家屬都無法接受。

「這是殺人罪的間接故意，而不是一般『過失致死』。」陳姓老翁家屬強調，從肇事者事發前的異常到撞擊，到事發後的冷漠行為，都讓人感到行徑惡劣，這並非單純一時疏忽的過失，而是明知可能造成他人死亡的間接故意行為，家屬們希望司法單位正視這種惡性行為，不能僅以「過失」輕判，否則只會有更多無良駕駛繼續輕視生命。

陳姓老翁騎車遭違規逆向闖紅燈的小貨車撞上身亡，機車車頭幾乎撞爛，車身也多處毀損。記者張裕珍／翻攝
陳姓老翁騎車遭違規逆向闖紅燈的小貨車撞上身亡，機車車頭幾乎撞爛，車身也多處毀損。記者張裕珍／翻攝
江姓男子駕駛小貨車逆向闖紅燈撞上左轉的騎士，車頭可見明顯撞擊痕跡。記者張裕珍／翻攝
江姓男子駕駛小貨車逆向闖紅燈撞上左轉的騎士，車頭可見明顯撞擊痕跡。記者張裕珍／翻攝
陳姓老翁騎車遭違規逆向闖紅燈的小貨車撞上身亡，機車車頭幾乎撞爛，車身也多處毀損。記者張裕珍／翻攝
陳姓老翁騎車遭違規逆向闖紅燈的小貨車撞上身亡，機車車頭幾乎撞爛，車身也多處毀損。記者張裕珍／翻攝
路口監視器畫面拍到車禍撞擊瞬間，小貨車逆向闖紅燈撞上左轉的騎士，男騎士當場拋飛後重摔在地。記者張裕珍／翻攝
路口監視器畫面拍到車禍撞擊瞬間，小貨車逆向闖紅燈撞上左轉的騎士，男騎士當場拋飛後重摔在地。記者張裕珍／翻攝

闖紅燈 車禍 死亡 殺人 逆向

