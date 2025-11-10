影／離譜小貨車逆向闖紅燈撞死騎士 家屬怒：故意殺人

龜山警方指出，此件死亡車禍發生在9月17日上午11時許，肇事者為58歲江姓男子，車禍後經酒測，酒測值為零。江姓男子疑似精神恍惚，不僅逆向行駛又闖紅燈，導致左轉的陳姓騎士挨撞傷重不治，警詢後依過失致死罪嫌移送，後續由檢方進一步偵辦。

陳姓老翁女兒說，父親當天騎車行經壽山路與萬壽路二段路口，從壽山路綠燈通行準備左轉進萬壽路二段，突遭到駕駛藍色貨車的江姓男子正面撞擊，整個人拋摔至對向桃園客運車輛下方底盤，當場失去呼吸心跳，送醫救治因氣血胸、頭部嚴重創傷失血過多不治。

「爸爸只是出門吃飯，就再也回不來了...」陳姓老翁女兒回憶父親是個守法、善良、疼愛家庭的人，卻遭逢車禍意外死劫離世，讓家人都深感悲痛；在事發後，她透過路口監視器等影像，還意外發現駕駛小貨車的肇事者早在前2個路口就有異常行駛，不僅差點撞到行人、綠燈路口停滯不前，到了肇事路段開始逆向、超速又闖紅燈。

陳姓老翁女兒說，當時路口早轉為紅燈多時，但肇事者江姓男子完全沒減速、沒煞車，當場撞上他的父親，由於騎車的父親成了緩衝，江男毫髮無傷，下車後只關心自己車損，未幫忙叫救護車，甚至多次跨過父親身體與頭部，讓家屬看了為之氣結。

車禍發生後快2個月，因車禍案件必須進行相關鑑定，以釐清肇事責任等，陳姓老翁家屬也不滿，肇事者至今仍不繳納鑑定費用，且未誠意道歉，「從未說過『對不起』三個字，也未曾提出任何實質賠償。」

陳姓老翁女兒不捨地說，71歲的父親一路以來用心陪伴兒女成長，親眼見證下一代成家立業。事發當天父親只是騎車正常停等紅綠燈，並禮讓行人通行，卻遭到逆向加速闖紅燈的貨車當場撞死，直指肇事者是任意衝撞奪走他人性命，讓家屬都無法接受。