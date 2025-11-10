開車載妻不慎墜深谷…妻及時跳車求救 新北男遭夾困2小時幸運獲救

新北市新店區9日晚間發生車輛墜谷意外。65歲陳男晚間6時許開車載72歲妻子洪女行經新店區永福路時，因天雨路滑不慎失控滑落山坡，陳男則連人帶車滑落至山坡受困車內，洪女及時即時跳車逃離報案。消防人員趕抵將陳男救出，所幸無生命危險，車禍原因仍待釐清。

據了解，住在新店屈尺的65歲陳男9日晚間6時許開車載72歲洪姓妻子欲返家，途中行經新店區永福路一處產業道路時，因山區降雨路滑，車輛不慎翻落邊坡，洪女及時跳車逃離，但開車的丈夫陳男則連人帶車翻落山谷，腿遭車輛壓住動彈不得，洪女見狀趕緊撥打119求救。