開車載妻不慎墜深谷…妻及時跳車求救 新北男遭夾困2小時幸運獲救

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新店區9日晚間發生車輛墜谷意外。65歲陳男晚間6時許開車載72歲妻子洪女行經新店區永福路時，因天雨路滑不慎失控滑落山坡，陳男則連人帶車滑落至山坡受困車內，洪女及時即時跳車逃離報案。消防人員趕抵將陳男救出，所幸無生命危險，車禍原因仍待釐清。

據了解，住在新店屈尺的65歲陳男9日晚間6時許開車載72歲洪姓妻子欲返家，途中行經新店區永福路一處產業道路時，因山區降雨路滑，車輛不慎翻落邊坡，洪女及時跳車逃離，但開車的丈夫陳男則連人帶車翻落山谷，腿遭車輛壓住動彈不得，洪女見狀趕緊撥打119求救。

新北市消防局獲報派遣人車趕抵救援，消防人員到場後立即佈設繩索垂降至6公尺深的山谷，發現陳男左腳遭車輛壓住，立即將車輛移置順利救出陳男。所幸陳男僅左膝骨折並無生命危險，由救護車送往新店慈濟醫院急救。車禍發生原因仍待警方調查釐清。

消防人員利用繩索垂降救援。記者黃子騰／翻攝
消防人員利用繩索垂降救援。記者黃子騰／翻攝
新北市消防局出動人車前往救援。記者黃子騰／翻攝
新北市消防局出動人車前往救援。記者黃子騰／翻攝
陳男車輛墜落6公尺深山谷。記者黃子騰／翻攝
陳男車輛墜落6公尺深山谷。記者黃子騰／翻攝

妻子

