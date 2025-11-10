花蓮象鼻隧道海灘 1女遭浪捲走不治

花蓮舊蘇花公路象鼻隧道昨發生溺水意外，1名女遊客不幸遭浪捲走，獲救時已無生命跡象。圖／花蓮縣消防局特搜大隊提供

花蓮舊蘇花公路象鼻隧道昨午發生溺水意外，一群台南遊客前往攀岩，並垂降至海邊遊玩，疑因漲潮，62歲張女遭海浪捲走，特搜大隊求助海巡搜索定位，再由直升機吊掛，獲救時無生命跡象。

象鼻隧道近年頻傳事故，2021年一名男子與友人攀岩時，疑因繩索問題失足墜落約50公尺山谷，送醫不治；2023年另一名男子未攜帶任何裝備，獨自前往攀爬峭壁時因體力不支受困被幸運救出。

特搜大隊和仁分隊長王韋竣表示，指揮中心在上午11時8分接獲警察局轉報，指稱一名民眾於象鼻隧道下方海灘遭浪捲走。立即派遣和仁分隊、新秀分隊及特搜大隊，包含6名警消、4名義消及1部無人機前往現場。

王韋竣指出，這組團體遊客共有8男8女共16人都來自台南，從舊台9線用繩子垂降到海灘遊玩，再用繩索爬上路面，其中1人在海灘不慎被捲走。因無法目視到溺水者，海巡單位無人機協助搜索，定位溺水者位置後，協調空勤總隊直升機吊掛，中午12時46分完成吊掛。

同行遊客受困在下方約50公尺深海灘，救難人員垂降後使用繩索技術協助脫困。花蓮縣消防局呼籲，蘇花公路沿線有警告標示，勿違規進入標示危險或封禁路段。