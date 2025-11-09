快訊

台中女大生在學校女廁被偷拍 校方與找到涉嫌男子坐教室報警

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名女大學生昨天下午在學校女廁疑被陌生男子偷拍，女大生說從學校監視器畫面可看到男子早在教室等待女生進廁所，再準備尾隨偷拍，教官找到可疑男子正坐在教室內，已報警處理中。示意圖／ingimage
台中一名女大學生昨天下午在學校女廁疑被陌生男子偷拍，女大生說從學校監視器畫面可看到男子早在教室等待女生進廁所，再準備尾隨偷拍，教官找到可疑男子正坐在教室內，已報警處理中。

這名女大生在網路發文說，昨天下午3點15分左右，她在學校2樓女廁遭陌生男子偷拍，被發現後該男子沒有離開現場，而是躲回女廁對面無人使用的空教室，經調監視器確認該陌生男子下午一點就已經在該教室等待有女性進入廁所並尾隨偷拍，雖然已經報警，但不排除對方會依然囂張的繼續尾隨偷拍的行為。女大生提醒同學們注意自己的安全。

該所大學今天說明，昨天下午一名女學生向校安中心通報教室前女廁附近出現可疑男子，值班教官立即陪同前往現場，檢視周邊狀況時，發現有男子坐於教室內，教官趨前詢問其身分，男子自稱姓陳。

校安中心隨後調閱監視器畫面，女學生確認可疑男子即為這名自稱陳男者，已報警協處，並偕同女學生至派出所製作筆錄，交由警方偵辦。

校方表示，校園許多地方屬於開放空間，校安中心將加強巡視，同時也呼籲師生看到可疑人士，馬上通報校安中心，以便在第一時間處置及保全證據。

