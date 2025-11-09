影／坦尚尼亞貨輪高雄外海失去動力冒煙 6船員著救生衣棄船空勤救援

坦尚尼亞籍PoLo貨輪今天中午12時34分在高雄西南方約53海浬處，突然失去動力，引擎冒煙，由於位於鳳凰颱風路徑，6名印尼籍船員著救生衣準備棄船並向我方求援，空勤總隊三大一隊接獲指示出動，以吊掛方式2小時後順利將6船員後送至高雄。

