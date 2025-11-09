快訊

影／坦尚尼亞貨輪高雄外海失去動力冒煙 6船員著救生衣棄船空勤救援

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

坦尚尼亞籍PoLo貨輪今天中午12時34分在高雄西南方約53海浬處，突然失去動力，引擎冒煙，由於位於鳳凰颱風路徑，6名印尼籍船員著救生衣準備棄船並向我方求援，空勤總隊三大一隊接獲指示出動，以吊掛方式2小時後順利將6船員後送至高雄。

空勤總隊三大一隊表示，坦尚尼亞籍PoLo貨輪今天中午12時34分航行至位於高雄西南方約53海浬處時，突然失去動力，引擎還冒煙，由於鳳凰颱風來襲，船上6名印尼籍船員緊急向我方求援，並穿救生衣準備棄船在船上待援。

空勤總隊三大一隊接獲指示立即完成整備，NA710機組員於下午1時17分許起飛，1時45分發現貨輪，陸續以吊掛方式將6名船員送至機上，順利於2時32分在高雄國際機場落地；6船員身體狀況暫無不適，後交由航警及外事人員接手處理。

坦尚尼亞貨輪今午在高雄外海失去動力冒煙，6印尼籍船員著救生衣棄船，空勤總隊出動吊掛救援。圖／空勤總隊三大一隊提供
坦尚尼亞貨輪今午在高雄外海失去動力冒煙，6印尼籍船員著救生衣棄船，空勤總隊出動吊掛救援，後送至高雄國際機場。圖／空勤總隊三大一隊提供
坦尚尼亞貨輪今午在高雄外海失去動力冒煙，6印尼籍船員著救生衣棄船，空勤總隊出動吊掛救援。圖／空勤總隊三大一隊提供
