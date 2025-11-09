快訊

鳳凰進逼 北市這1區已發強風黃燈…強風特報至周四

中職／桃猿震撼異動！古久保健二剛拿冠軍即卸任總教練

市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼「流向9縣市」 食藥署：估15萬顆受影響

宜蘭連兩天傳出落海意外 男子釣魚遭巨浪吞噬身亡

聯合報／ 記者王思慧／宜蘭即時報導

宜蘭縣接連兩天傳出落海事故，8日晚上壯圍鄉永鎮濱海公園有民眾疑似落海，仍未找到人；不料今天中午，頭城鎮桶盤堀漁港又發生釣客遭大浪捲入海中意外，送醫不治。

昨天晚上10時許，報案人吳姓男子與友人於永鎮濱海公園沙灘飲酒休憩時，突然聽見男子呼救聲，疑似有人落海，隨即通報海巡單位。海巡署第一巡防區指揮部獲報後，立即統合北部分署第一岸巡隊第一二岸巡中隊第二機動巡邏站、大福村安檢所及友軍單位展開搜救。

宜蘭縣壯圍消防分隊與礁溪分局忠孝派出所也派員支援，出動無人機、手持式熱顯像儀與固定式熱影像系統全力搜尋海面。空偵機並持續從空中進行偵查。截至目前，尚未發現疑似落海者，相關單位仍擴大搜索範圍，不放棄任何希望。

而今天中午12時許，頭城鎮桶盤堀漁港再傳釣客落海。一名54歲鄧姓男子於港邊垂釣時，疑因海象不穩突遭巨浪拍擊，整個人被捲入海中。現場釣客見狀立刻上前協助，合力將鄧男拉上岸，當時他已失去意識。消防局在12時51分接獲報案後，立即派遣大里及頭城分隊人員趕抵現場，救護人員抵達後隨即施以心肺復甦術（CPR），並緊急將鄧男送往礁溪杏和醫院急救，仍搶救無效過世。

宜蘭消防局指出，桶盤堀漁港位於外海浪勢強勁區域，近期受東北季風與鳳凰颱風外圍環流影響，沿岸浪高明顯升高。提醒釣客與遊客務必遠離礁岩區域，活動時應穿戴救生衣、留意浪況，以防浪襲釀成悲劇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

宜蘭昨天晚上壯圍鄉永鎮濱海公園有民眾疑似落海，仍未找到人，搜救行動持續進行。圖／民眾提供
宜蘭昨天晚上壯圍鄉永鎮濱海公園有民眾疑似落海，仍未找到人，搜救行動持續進行。圖／民眾提供
今天宜蘭頭城鎮桶盤堀漁港發生釣客遭大浪捲入海中的意外，送醫宣告不治。圖／民眾提供
今天宜蘭頭城鎮桶盤堀漁港發生釣客遭大浪捲入海中的意外，送醫宣告不治。圖／民眾提供

宜蘭 海巡署 鳳凰颱風

