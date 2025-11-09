快訊

鳳凰颱風進逼！馬太鞍溪堰塞湖恐潰決 光復鄉將強制撤離5500人

鳳凰颱風進逼！馬太鞍溪堰塞湖恐潰決 光復鄉將強制撤離5500人

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
鳳凰颱風來勢洶洶，花蓮馬太鞍溪堰塞湖是否潰堤釀災成焦點，光復鄉公所今天下午召開防颱整備會議，一發布紅色警戒，警戒範圍內的居民都必須撤離。圖／林保署花蓮分署提供
鳳凰颱風來勢洶洶，花蓮馬太鞍溪堰塞湖是否潰堤釀災成焦點，光復鄉公所今天下午召開防颱整備會議，一發布紅色警戒，警戒範圍內的居民都必須撤離。圖／林保署花蓮分署提供

鳳凰颱風來勢洶洶，花蓮馬太鞍溪堰塞湖是否潰堤釀災成焦點，光復鄉公所今天下午開防颱整備會議，預計明天中午先撤離弱勢獨居長者、長照患者等，一發布紅色警戒，警戒範圍內的居民都必須撤離，經調查有1420人需要到7處收容所收容，受影響約5500人，將會逐戶告知撤離訊息。

林保署花蓮分署推算這次颱風影響的鄉鎮村里，包括光復鄉大馬村、大平村、東富村、大同村、大安村、大華村、北富村、鳳林鎮長橋里、大榮里、山興里、萬榮鄉明利村，共2720個門牌，以及下游的河川及公路管理單位。

鄉長林清水表示，會議決議明天早上開始布置7個收容所，只要紅色警戒發布就會全面撤離，調查光復鄉有1420人需要收容，受影響的有5500多人。這次有收容所、依親與垂直撤離，其中淹水沒淹過1.5公尺可垂直撤離。

林清水指出，這次收容所包括光復國小、馬太鞍教會、大進國小、部落之心、富田教會、西富國小跟富源國中。在學校的部分，明天先布設設備，會放在旁邊，不會影響學生上課；如果紅色警戒，一定是停班停課，就可以很快來做撤離工作。

目前睡袋、福慧床應該足夠，便當也處理好，阿兵哥明天開始會進駐，警車配了7輛，為一村一輛警車，除了村裡的廣播外，警車也可以到偏遠村落廣播，要求村鄰長一定要逐戶告知。

林清水表示，廣播有國語、閩南語、族語，可能明天早上就會出來，不管是警車、垃圾車、廣播系統都可來播放。收容所有多少人都分配好，這次增加西富國小跟富源國中，學校比較大，一個學校大概可以收容250人左右。

林清水提醒，可能周三、周四颱風會來，至少會有3到4天的收容時間，當然自己的盥洗用具、藥品與貴重的東西，還有避難包要隨身攜帶。如果是垂直撤離的話，什麼時候斷電斷水不知道，所以民眾生活用品、飲水與糧食也要準備好。

光復鄉大同村長邱金仲說，由於已發布黃色警戒，明天優先撤離行動不便、長者等，當發布紅色警戒的時候，幾乎是全村都撤離，撤到富源國中跟西富國小。這次大概撤離520人左右，公所會安排車輛，會找14位鄰長一起開會、宣導，並且是自己撤離，還是依親的都要調查清楚。

住在光復鄉林森路陳姓男子表示，現在撤離資訊一團亂，完全不知道要怎麼辦，只能先在家門口與後門堆沙包，希望不要再次淹大水。

鳳凰颱風逐漸逼近台灣，光復鄉居民紛紛放沙包防淹水。記者王思慧／攝影
鳳凰颱風逐漸逼近台灣，光復鄉居民紛紛放沙包防淹水。記者王思慧／攝影
鳳凰颱風逐漸逼近台灣，光復鄉居民紛紛放沙包防淹水。記者王思慧／攝影
鳳凰颱風逐漸逼近台灣，光復鄉居民紛紛放沙包防淹水。記者王思慧／攝影
光復鄉公所今天下午召開防颱整備會議，預計明天中午先撤離弱勢獨居長者、長照患者等，一發布紅色警戒，警戒範圍內的居民都必須撤離，經調查有1420人需要到7處收容所收容，受影響約5500人，將會逐戶告知撤離訊息。記者王思慧／攝影
光復鄉公所今天下午召開防颱整備會議，預計明天中午先撤離弱勢獨居長者、長照患者等，一發布紅色警戒，警戒範圍內的居民都必須撤離，經調查有1420人需要到7處收容所收容，受影響約5500人，將會逐戶告知撤離訊息。記者王思慧／攝影
鳳凰颱風來勢洶洶，水利署正在花蓮馬太鞍溪加強堤防作業。記者王思慧／攝影
鳳凰颱風來勢洶洶，水利署正在花蓮馬太鞍溪加強堤防作業。記者王思慧／攝影

馬太鞍溪 光復鄉 警車

延伸閱讀

若符合3前提 林保署估花蓮恐新生大型堰塞湖

鳳凰颱風逐漸逼近 彭啓明：確保光復市區不會出現泥石流

鳳凰颱風、東北季風共伴豪雨來襲 花蓮縣府通知3鄉鎮啟動前置作業

馬太鞍溪堰塞湖黃色警戒 3鄉鎮預防撤離前置作業

相關新聞

基隆擋土牆彩繪 呼應正濱漁港彩色屋

基隆市正濱路原住民文化會館對面擋土牆因發霉斑駁，市府將牆面重新彩繪為正濱藍風格，呼應正濱漁港的彩色屋，從髒亂點變身成為城...

鳳凰颱風進逼！馬太鞍溪堰塞湖恐潰決 光復鄉將強制撤離5500人

鳳凰颱風來勢洶洶，花蓮馬太鞍溪堰塞湖是否潰堤釀災成焦點，光復鄉公所今天下午開防颱整備會議，預計明天中午先撤離弱勢獨居長者...

近期2艘漁船海上沉沒 颱風逼近 基隆漁港今晚起漁船應只進港 沒出港

中度颱風鳳凰預測路徑撲台而來，基隆的漁船陸續返回港內。基隆區漁會總幹事陳文欽今天說，今晚起漁港應該會只進不出，近1個月漁...

花蓮推合法飛行傘觀光自治條例 首批兩家即將核發營業許可

花蓮縣政府為加強無動力飛行運動安全管理，繼2年前飛行傘墜落死亡事故後，制定花蓮縣無動力飛行運動管理自治條例，並於9月5日...

從手忙腳亂到從從容容 基市推免費到宅育兒指導 陪伴新手爸媽安心育兒

基隆市0至6歲幼兒約1.2萬人，市府開辦「育兒指導服務」，安排專業育兒指導員免費到宅，提供親職示範，協助與陪伴新手爸媽克...

組團參加台北國際旅展…基隆明年慶祝城市史400年 成港都行銷主軸

基隆市政府號召食、宿、遊、購和交通業者，組團參加2025台北國際旅展，宣傳旅宿優惠方案、交通旅遊套票、特色遊程及在地伴手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。