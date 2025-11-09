鳳凰颱風進逼！馬太鞍溪堰塞湖恐潰決 光復鄉將強制撤離5500人

鳳凰颱風來勢洶洶，花蓮馬太鞍溪堰塞湖是否潰堤釀災成焦點，光復鄉公所今天下午開防颱整備會議，預計明天中午先撤離弱勢獨居長者、長照患者等，一發布紅色警戒，警戒範圍內的居民都必須撤離，經調查有1420人需要到7處收容所收容，受影響約5500人，將會逐戶告知撤離訊息。

林保署花蓮分署推算這次颱風影響的鄉鎮村里，包括光復鄉大馬村、大平村、東富村、大同村、大安村、大華村、北富村、鳳林鎮長橋里、大榮里、山興里、萬榮鄉明利村，共2720個門牌，以及下游的河川及公路管理單位。

鄉長林清水表示，會議決議明天早上開始布置7個收容所，只要紅色警戒發布就會全面撤離，調查光復鄉有1420人需要收容，受影響的有5500多人。這次有收容所、依親與垂直撤離，其中淹水沒淹過1.5公尺可垂直撤離。

林清水指出，這次收容所包括光復國小、馬太鞍教會、大進國小、部落之心、富田教會、西富國小跟富源國中。在學校的部分，明天先布設設備，會放在旁邊，不會影響學生上課；如果紅色警戒，一定是停班停課，就可以很快來做撤離工作。

目前睡袋、福慧床應該足夠，便當也處理好，阿兵哥明天開始會進駐，警車配了7輛，為一村一輛警車，除了村裡的廣播外，警車也可以到偏遠村落廣播，要求村鄰長一定要逐戶告知。

林清水表示，廣播有國語、閩南語、族語，可能明天早上就會出來，不管是警車、垃圾車、廣播系統都可來播放。收容所有多少人都分配好，這次增加西富國小跟富源國中，學校比較大，一個學校大概可以收容250人左右。

林清水提醒，可能周三、周四颱風會來，至少會有3到4天的收容時間，當然自己的盥洗用具、藥品與貴重的東西，還有避難包要隨身攜帶。如果是垂直撤離的話，什麼時候斷電斷水不知道，所以民眾生活用品、飲水與糧食也要準備好。

光復鄉大同村長邱金仲說，由於已發布黃色警戒，明天優先撤離行動不便、長者等，當發布紅色警戒的時候，幾乎是全村都撤離，撤到富源國中跟西富國小。這次大概撤離520人左右，公所會安排車輛，會找14位鄰長一起開會、宣導，並且是自己撤離，還是依親的都要調查清楚。