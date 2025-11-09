影／他在派出所前逆向行駛與機車對撞...騎士進加護病房 肇事後竟落跑

48歲陳姓男子昨天晚間開車台南市東區崇明路南往北直行時，突然開到對向車道逆向行駛，當場與35歲吳姓男子騎乘的機車對撞，吳多處受傷，緊急送醫送進加護病房治療；陳在車禍後揚長而去，警方連夜追查出身分，將他帶回，詢問後依肇事逃逸罪移送偵辦。

台南市消防局昨天晚間9時12分，第一警分局文化派出所前發生車禍，需要緊急救護，吳姓男子仍有意識，對痛有反應，右額及肢體撕裂傷，給予緊急救護後，送成大醫院急救。

案發後，員警第一時間駕駛巡邏車交通管制，發現現場僅有受傷的吳姓機車騎士，肇事的汽車已經離開現場；經其他目擊車禍經過的駕駛提供行車紀錄器，員警也連夜調閱監器器追查，鎖定肇事車輛，循線找到48歲的陳姓男駕駛到案說明。

第一分局文化所副所長林耿宏表示，本案發生於8日晚間9時許，陳駕駛車輛由崇明路南往北直行至肇事地點前，吳姓騎士沿崇明路北往南直行，陳開到崇明路與崇明十街口時，突然逆向行駛與吳的車發生對撞，造成騎士多處受傷，目前仍在醫院救治中。