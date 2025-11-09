聽新聞
0:00 / 0:00

台南後壁、鹽水半小時內接連2起火警 大批消防人員奔波救火

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南後壁上茄苳一處碾米廠今中午發生火警，鐵皮廠房竄出大量濃煙，一度傳出有員工受困，消防局獲報派遣大批人車前往灌救，孰料碾米廠火警尚未結束，鹽水坔頭港又傳出住宅火警，讓消防人員奔波救火，好在2起火警案件均無人傷亡，轄區消防隊也將加強防火宣導。

消防局今中午11點52分接獲報案，後壁上茄苳一處碾米工廠發生火災，且疑似有員工受困，隨即派遣第一大隊、後壁、新營、白河、東山等分隊，共17車39名警義消前往灌救，途中消防人員就發現大量黑煙，抵達現場時燃燒處為堆放米糠雜物間，消防員趕緊布水線灌救。

過程中，受困員工順利由消防員入室救出，所幸並無大礙、並未送醫，火勢約在中午12點10分獲得控制，燃燒面積初估約25平方公尺，詳細財損、起火原因仍待進一步調查釐清。

不過，當消防員還在處理碾米廠火警時，該大隊轄區鹽水坔頭港又發生一起住宅火警，消防局除派遣鹽水分隊趕往外，另也派遣鄰近的學甲、下營、六甲、麻豆等消防隊前往支援，所幸該民宅為空屋，無人居住，火勢很快控制撲滅；半小時內接連2起火警，也讓消防員奔波救火。

台南鹽水坔頭港今中午傳出一起住宅火警，所幸該民宅平時無人居住，消防人員獲報趕抵時，火勢很快就被控制撲滅。圖／讀者提供
台南鹽水坔頭港今中午傳出一起住宅火警，所幸該民宅平時無人居住，消防人員獲報趕抵時，火勢很快就被控制撲滅。圖／讀者提供
台南後壁上茄苳一處碾米廠今中午發生火警，鐵皮廠房竄出大量濃煙，消防局獲報派遣大批消防人車前往灌救。圖／讀者提供
台南後壁上茄苳一處碾米廠今中午發生火警，鐵皮廠房竄出大量濃煙，消防局獲報派遣大批消防人車前往灌救。圖／讀者提供
台南後壁上茄苳一處碾米工廠發生火災，一度傳出疑似有員工受困，消防局隨即派遣人車前往灌救，受困員工順利由消防員入室救出，幸無大礙、並未送醫。圖／讀者提供
台南後壁上茄苳一處碾米工廠發生火災，一度傳出疑似有員工受困，消防局隨即派遣人車前往灌救，受困員工順利由消防員入室救出，幸無大礙、並未送醫。圖／讀者提供

消防員 消防隊

延伸閱讀

台南後壁區碾米工廠火警 消防及時救出1受困人員

田中馬選手失去呼吸心跳 民眾消防搶救恢復意識

從風災到豐收！ 台南後壁區農會祭千份滷肉飯與洋香瓜免費品嘗

影／田中馬拉松1跑者昏倒失去心跳 民眾消防員合力救回一命

相關新聞

影／他在派出所前逆向行駛與機車對撞...騎士進加護病房 肇事後竟落跑

48歲陳姓男子昨天晚間開車台南市東區崇明路南往北直行時，突然開到對向車道逆向行駛，當場與35歲吳姓男子騎乘的機車對撞，吳...

驚險車禍！阿公載4孫撞路旁車摔落一層樓高邊坡 5救護車接力送醫

彰化芬園鄉彰南路四段今天下午3時50分左右發生ㄧ起驚險車禍，ㄧ輛小客車由芬園往彰化的路段，車輛突然失控撞到停在路旁的1輛...

南投服務區測速也不怕…照樣車聚 警1晚連開28張罰單

國道3號南投服務區常有車友號召聚會，周末夜成車聚天堂，可見超跑、改裝車等，甚至飆速或炫技，警方便於服務區機動測速取締，以...

新北新莊車輛失控側翻 駕駛一度受困送醫釀嚴重壅塞

新北市新莊區環漢路與新莊路口今天發生翻車意外。60多歲男子下午3時許開車行經該處時車輛不明原因失控側翻，駕駛當場受困車內...

鳳凰颱風進逼馬太鞍溪堰塞湖恐潰決 光復鄉將強制撤離5500人

鳳凰颱風來勢洶洶，花蓮馬太鞍溪堰塞湖是否潰堤釀災成焦點，光復鄉公所今天下午開防颱整備會議，預計明天中午先撤離弱勢獨居長者...

台南後壁、鹽水半小時內接連2起火警 大批消防人員奔波救火

台南後壁上茄苳一處碾米廠今中午發生火警，鐵皮廠房竄出大量濃煙，一度傳出有員工受困，消防局獲報派遣大批人車前往灌救，孰料碾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。