台南後壁、鹽水半小時內接連2起火警 大批消防人員奔波救火
台南後壁上茄苳一處碾米廠今中午發生火警，鐵皮廠房竄出大量濃煙，一度傳出有員工受困，消防局獲報派遣大批人車前往灌救，孰料碾米廠火警尚未結束，鹽水坔頭港又傳出住宅火警，讓消防人員奔波救火，好在2起火警案件均無人傷亡，轄區消防隊也將加強防火宣導。
消防局今中午11點52分接獲報案，後壁上茄苳一處碾米工廠發生火災，且疑似有員工受困，隨即派遣第一大隊、後壁、新營、白河、東山等分隊，共17車39名警義消前往灌救，途中消防人員就發現大量黑煙，抵達現場時燃燒處為堆放米糠雜物間，消防員趕緊布水線灌救。
過程中，受困員工順利由消防員入室救出，所幸並無大礙、並未送醫，火勢約在中午12點10分獲得控制，燃燒面積初估約25平方公尺，詳細財損、起火原因仍待進一步調查釐清。
不過，當消防員還在處理碾米廠火警時，該大隊轄區鹽水坔頭港又發生一起住宅火警，消防局除派遣鹽水分隊趕往外，另也派遣鄰近的學甲、下營、六甲、麻豆等消防隊前往支援，所幸該民宅為空屋，無人居住，火勢很快控制撲滅；半小時內接連2起火警，也讓消防員奔波救火。
