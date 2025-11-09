聽新聞
驚險車禍！阿公載4孫撞路旁車摔落一層樓高邊坡 5救護車接力送醫
彰化芬園鄉彰南路四段今天下午3時50分左右發生ㄧ起驚險車禍，ㄧ輛小客車由芬園往彰化的路段，車輛突然失控撞到停在路旁的1輛空車，造成兩輛車都掉進一旁邊坡下的荔枝園，車內有ㄧ名男駕駛，還有4名孩童，幸好沒有嚴重傷勢，意識都清楚，5人都送往彰化基督教醫院檢查治療。
彰化消防局指出，ㄧ名男駕駛和4名年約10歲上下學童都送往醫院，5人分別派出5輛救護車，分別有芬園、東區，還有林厝、花壇和大村分隊支援，救護人員到場後僅有1名學童還在車上，但也很快就被救出車外，初部檢查沒有嚴重傷勢。
警方已在現場了解肇事原因，據目擊者指出，1名約65歲阿公開車載著4名孫子往彰化方向，約在彰南路四段大埔村路段時，突然撞到路旁的1輛小客車後又撞到牆壁，兩車紛紛掉落約一層樓高的邊坡，碰撞聲巨大嚇壞住戶，紛紛出來查看，也幫忙指揮交通。邊坡下就是荔枝園，車輛掉下去都呈現四腳朝天的景象，幸好沒有造成嚴重的傷勢。
