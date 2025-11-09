快訊

鳳凰颱風進逼！馬太鞍溪堰塞湖恐潰決 光復鄉將強制撤離5500人

聽新聞
0:00 / 0:00

驚險車禍！阿公載4孫撞路旁車摔落一層樓高邊坡 5救護車接力送醫

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化芬園鄉彰南路四段今天下午3時50分左右發生ㄧ起驚險車禍，ㄧ輛小客車由芬園往彰化的路段，車輛突然失控撞到停在路旁的1輛空車，造成兩輛車都掉進一旁邊坡下的荔枝園，車內有ㄧ名男駕駛，還有4名孩童，幸好沒有嚴重傷勢，意識都清楚，5人都送往彰化基督教醫院檢查治療。

彰化消防局指出，ㄧ名男駕駛和4名年約10歲上下學童都送往醫院，5人分別派出5輛救護車，分別有芬園、東區，還有林厝、花壇和大村分隊支援，救護人員到場後僅有1名學童還在車上，但也很快就被救出車外，初部檢查沒有嚴重傷勢。

警方已在現場了解肇事原因，據目擊者指出，1名約65歲阿公開車載著4名孫子往彰化方向，約在彰南路四段大埔村路段時，突然撞到路旁的1輛小客車後又撞到牆壁，兩車紛紛掉落約一層樓高的邊坡，碰撞聲巨大嚇壞住戶，紛紛出來查看，也幫忙指揮交通。邊坡下就是荔枝園，車輛掉下去都呈現四腳朝天的景象，幸好沒有造成嚴重的傷勢。

彰化芬園鄉彰南路四段今天下午3點50分左右ㄧ輛小客車由芬園往彰化的路段，車輛突然失控撞到停在路旁的一輛空車，兩輛車都掉進一旁邊坡下的荔枝園。圖/讀者提供
彰化芬園鄉彰南路四段今天下午3點50分左右ㄧ輛小客車由芬園往彰化的路段，車輛突然失控撞到停在路旁的一輛空車，兩輛車都掉進一旁邊坡下的荔枝園。圖/讀者提供
彰化芬園鄉彰南路四段今天下午3點50分左右ㄧ輛小客車由芬園往彰化的路段，車輛突然失控撞到停在路旁的一輛空車，造成兩輛車都掉進一旁邊坡下的荔枝園。圖/讀者提供
彰化芬園鄉彰南路四段今天下午3點50分左右ㄧ輛小客車由芬園往彰化的路段，車輛突然失控撞到停在路旁的一輛空車，造成兩輛車都掉進一旁邊坡下的荔枝園。圖/讀者提供

彰化 荔枝 住戶

延伸閱讀

彰化高齡穿搭走秀 QUEEN SHOP六年贊助百萬服飾

影／鳳頭蒼鷹突襲葉鼻蝙蝠 彰化四面佛寺將打造「隱密棲地」保護

彰化業餘畫家「藝猶未盡」 第八屆年度聯展七大類99件作品

解除禁宰令第二天！彰化毛豬拍賣再創高貴 均價衝上112.5元

相關新聞

影／他在派出所前逆向行駛與機車對撞...騎士進加護病房 肇事後竟落跑

48歲陳姓男子昨天晚間開車台南市東區崇明路南往北直行時，突然開到對向車道逆向行駛，當場與35歲吳姓男子騎乘的機車對撞，吳...

驚險車禍！阿公載4孫撞路旁車摔落一層樓高邊坡 5救護車接力送醫

彰化芬園鄉彰南路四段今天下午3時50分左右發生ㄧ起驚險車禍，ㄧ輛小客車由芬園往彰化的路段，車輛突然失控撞到停在路旁的1輛...

南投服務區測速也不怕…照樣車聚 警1晚連開28張罰單

國道3號南投服務區常有車友號召聚會，周末夜成車聚天堂，可見超跑、改裝車等，甚至飆速或炫技，警方便於服務區機動測速取締，以...

新北新莊車輛失控側翻 駕駛一度受困送醫釀嚴重壅塞

新北市新莊區環漢路與新莊路口今天發生翻車意外。60多歲男子下午3時許開車行經該處時車輛不明原因失控側翻，駕駛當場受困車內...

台南後壁、鹽水半小時內接連2起火警 大批消防人員奔波救火

台南後壁上茄苳一處碾米廠今中午發生火警，鐵皮廠房竄出大量濃煙，一度傳出有員工受困，消防局獲報派遣大批人車前往灌救，孰料碾...

影／撞擊畫面曝 遊覽車載客賞花疑跨越雙黃線撞對向機車二傷

台中新社花海暨國際花毯節目前正展出，一輛遊覽車今天下午載客要到花海現場，途中疑違規跨越雙黃線，撞上對向車道機車，人車摔倒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。