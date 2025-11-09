聽新聞
南投服務區測速也不怕…照樣車聚 警1晚連開28張罰單

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

國道3號南投服務區常有車友號召聚會，周末夜成車聚天堂，可見超跑、改裝車等，甚至飆速或炫技，警方便於服務區機動測速取締，以遏止違規。不過，昨晚仍見大規模車聚，警方則動員監控，1晚開出28張罰單，後續將加強巡邏取締。

國3南投服務區位居中部能支應南來北往車流，成車友號召車聚熱點，周末夜常見超跑、改裝車等大批湧入，引擎呼嘯聲不絕於耳，影響周邊住戶安寧，停車場甚至被當成賽車場飆速、炫技，為防堵違規，警方7月起於服務區實施機動測速。

南投服務區因此成為全台唯一設置移動式測速照相的服務區，一度引發「搶錢搶到休息區」的質疑聲浪，警方則強調是要取締危險駕駛，而非一般民眾。不過，該服務區雖會機動測速，但車友沒在怕，昨晚又出現大規模車聚，警方到場監控。

目擊民眾指出，南投服務區昨晚又是「熱鬧」的一夜，停車場聚集大批車友，車友甚至攜家帶眷，現場雙B進口車停成一整排，還有保時捷等跑車，吸引不少人圍觀看跑車或名車，當時也有看到警車在服務區內巡邏查察。

國道警七隊今表示，平常假日就會派員至服務區執行巡邏取締勤務，但針對昨晚南投服務區活動，該大隊有提前掌握情資監控，服務區內及對外聯絡道實施測速與警力攔查，經統計，昨晚取締超速10件、未繫安全帶18件共製發28張罰單。

警方再次呼籲，服務區內也屬於道路範圍，並非「法外之地」，嚴禁競速、甩尾、燒胎等危險駕駛行為，影響服務區內用路人，引擎呼嘯聲也嚴重干擾周邊住戶，仍將持續針對假日取締，達到速度管理與引擎噪音控制，維護當地交通與安寧。

國道3號南投服務區昨晚又見大規模車聚，警方動員監控取締違規，1晚開出28張罰單，未來將持續針對假日加強巡邏取締。圖／民眾提供
國道3號南投服務區昨晚又見大規模車聚，警方動員監控取締違規，1晚開出28張罰單，未來將持續針對假日加強巡邏取締。圖／民眾提供
國道3號南投服務區昨晚又見大規模車聚，警方動員監控取締違規，1晚開出28張罰單，未來將持續針對假日加強巡邏取締。圖／民眾提供
國道3號南投服務區昨晚又見大規模車聚，警方動員監控取締違規，1晚開出28張罰單，未來將持續針對假日加強巡邏取締。圖／民眾提供
國道3號南投服務區昨晚又見大規模車聚，警方動員監控取締違規，1晚開出28張罰單，未來將持續針對假日加強巡邏取締。圖／民眾提供
國道3號南投服務區昨晚又見大規模車聚，警方動員監控取締違規，1晚開出28張罰單，未來將持續針對假日加強巡邏取締。圖／民眾提供

