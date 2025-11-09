影／撞擊畫面曝 遊覽車載客賞花疑跨越雙黃線撞對向機車二傷

台中新社花海暨國際花毯節目前正展出，一輛遊覽車今天下午載客要到花海現場，途中疑違規跨越雙黃線，撞上對向車道機車，人車摔倒，騎士和乘客都受傷，肇事原因由警方調查中。

台中市東勢警分局表示，今天下午2時15分在台中市新社區華豐街車禍，52歲孔姓男子駕駛遊覽車，沿華豐街由協中街往花海方向行駛。31歲廖姓男子騎機車載人，沿華豐街由花海往協中街方向行駛。在事故地點時，孔姓男子開遊覽車疑似跨越雙黃線至對向車道與廖姓男子重機車發生碰撞。

機車騎士及乘客身體輕微擦挫傷，自行就醫，並無大礙。遊覽車駕駛未受傷；經警方酒測，雙方駕駛均無飲酒。警方已調閱路口監視器還原發生經過。後續事故責任將由交通大隊進一步釐清。