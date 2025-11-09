台中酒駕釀交通事故 女駕駛撞毀3車受傷遭法辦

快訊

中央社／ 台中9日電

沈姓女子今天凌晨酒後駕車行經台中市北屯區東山路，疑失控撞擊路旁停放的2輛汽車與1輛機車，造成沈女身上多處擦挫傷，幸未波及其他人員。全案警詢後，將沈女送辦。

台中市警察局第二分局表示，警方今天凌晨2時接獲報案，指北屯區東山路一段發生多輛車事故，立即派員到場處理。

警方調查，47歲沈姓女子駕駛自小客車，沿東山路西向行駛時，不慎撞擊路邊停放的2部自小客車及1部機車。警消到場時，發現路面散落汽車零件，事故造成沈女多處擦挫傷，由救護車送往中國醫藥大學附設醫院治療，幸無其他人員傷亡。

警方說，沈女經呼氣酒測值超標，後續將依刑法公共危險罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市

